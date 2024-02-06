На ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива, — Гросси — Finance.ua
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На ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива, — Гросси

Энергетика
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) истекает срок использования ядерного топлива. Ситуация там «хрупкая».
Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказали на брифинге, сообщает «Радио Свобода».
«Я бы описал ситуацию на станции как „деликатный баланс“, то есть она очень хрупкая», — заявил Гросси.
Он уточнил, что одни из основных проблем — истечение срока эксплуатации ядерного топлива в реакторах, а также сокращение персонала станции.
По словам гендиректора МАГАТЭ, он будет договариваться с россией об оценке состояния топлива во время своей поездки в москву.
В свою очередь, Галущенко уточнил, что он обсудил проблемы на станции в ходе переговоров с Гросси.
«Вопрос есть: срок эксплуатации (топлива. — Ред.), этот срок истек, далее производитель должен сказать, возможно ли эксплуатировать за пределами… Это сложный вопрос. Если невозможно — нужно совершать действия по выгрузке этого топлива, это должен быть квалифицированный персонал, дальше вопросы хранения этого топлива. Это важные вопросы безопасности Европы», — добавил Галущенко.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, российские оккупанты удерживают под своим контролем Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, почти с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Враг уже неоднократно устраивал провокации возле станции. В частности, россияне сосредоточили там свою технику и военных, а также били по ЗАЭС с целью обвинить Украину.
По материалам:
Радіо Свобода
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