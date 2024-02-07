Галущенко: с каждым днем ​​российской оккупации технические проблемы на ЗАЭС усугубляются — Finance.ua

Галущенко: с каждым днем ​​российской оккупации технические проблемы на ЗАЭС усугубляются Сегодня 10:47 — Энергетика

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который находится с визитом в Киеве и планирует поездку во временно оккупированную Запорожскую АЭС.

Во время разговора Глава государства в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на ЗАЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Также встречу с делегацией МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси провел министр энергетики Украины Герман Галущенко. Основная тема разговора — риски отстранения лицензированного украинского персонала от исполнения обязанностей на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, а также завершения сроков эксплуатации ядерного топлива в реакторах станции.

Герман Галущенко отметил, что от работы на станции отстранены около 400 высококвалифицированных, лицензированных работников: «Это персонал, к которого имеется лицензия на выполнение соответствующих функций. Очевидно, что те, кем их будут заменять, без лицензии. И это, безусловно, повлияет на работу станции, а значит — на ядерную и радиационную безопасность и в целом функционирование объекта».

«По сравнению с тем количеством персонала, который должен быть на станции — это более 10 000 человек, — сейчас мы наблюдаем существенное сокращение, где-то вдвое. Я буду поднимать эти вопросы во время следующего визита на ЗАЭС и обсуждать с руководством станции, как они планируют заменить этот технический персонал, выполнявший важные функции», отметил Рафаэль Гросси.

Комментируя наличие технических проблем на станции, генеральный директор МАГАТЭ отметил, что ситуация на объекте уникальная.

«Мы еще не встречали нигде в мире такой ситуации, чтобы атомные станции находились в состоянии холодного останова столь долгий период времени. Поэтому с технической точки зрения у нас много вопросов», — отметил Рафаэль Гросси.

Герман Галущенко в свою очередь акцентировал внимание на проблемах с завершением сроков эксплуатации ядерного топлива, загруженного в энергоблоки ЗАЭС.

«К сожалению, скоро будет уже 2 года оккупации ЗАЭС. И количество этих технических вопросов растет в геометрической прогрессии. В частности, есть вопросы по ядерному топливу, которое эксплуатируется на станции. Срок его проектной эксплуатации — 6 лет — уже истекает. И вопрос, что дальше делать? Надо принимать решения, которые оказывают существенное влияние на ситуацию с ядерной и радиационной ситуацией на объекте», — пояснил министр.

Рафаэль Гросси заверил, что МАГАТЭ будет настаивать на проведении максимально глубокой оценки состояния топлива в энергоблоках экспертами агентства.

Глава Минэнерго подчеркнул, что решить соответствующие проблемы может выполнение резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ, требующей немедленного освобождения россиянами оккупированного объекта и передачи ЗАЭС под контроль легитимного украинского оператора.

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