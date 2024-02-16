Всемирный банк планирует выделить в этом году $500 миллионов на поддержку украинского бизнеса — Finance.ua

Всемирный банк планирует выделить в этом году $500 миллионов на поддержку украинского бизнеса Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Всемирный банк планирует выделить в этом году $500 миллионов на поддержку украинского бизнеса

Министерство экономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением 500 млн долларов на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.

Об этом шла речь в ходе встречи команды Министерства экономики Украины с миссией Всемирного банка.

«Хочу поблагодарить Всемирный банк за поддержку Украины во время войны. В этом году они планируют согласовать финансирование программ поддержки украинского бизнеса на 500 млн долларов. И это очень актуально для нас, ведь сейчас правительство работает над объединением всех соответствующих программ под единым брендом Made In Ukraine для увеличения их эффективности», — подчеркнула министра экономики Украины Юлия Свириденко.

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В ходе встречи стороны обсудили пути увеличения экспортного потенциала Украины, возможности привлечения финансирования Всемирного банка к реализации программы льготного кредитования єОселя, а также расширение возможностей Экспортно-кредитного агентства по страхованию военных рисков, в том числе и для предприятий малого и среднего бизнеса.

Отдельно стороны остановились на модернизации программы льготного кредитования «5−7-9%» и возможности стимулирования украинских банков к более активному кредитованию бизнеса.

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«Услышали от коллег из Всемирного банка целый ряд практических советов по увеличению возможностей украинской экономики, как сейчас во время войны, так и для планирования более интенсивного восстановления в послевоенный период, а также перехода к постиндустриальной модели развития. Мы договорились о привлечении экспертизы Всемирного банка по модернизации нашей стратегии восстановления украинской экономики в будущем», — резюмировала Свириденко.

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