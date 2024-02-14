В каких областях украинцы чаще всего открывают бизнес через «Дія» — Finance.ua

В каких областях украинцы чаще всего открывают бизнес через «Дія» Сегодня 10:14 — Личные финансы

В каких областях украинцы чаще всего открывают бизнес через «Дія»

С 2021 года украинцы открыли более 500 тысяч ФЛП на портале «Дія».

Об этом заявили в пресс-службе «Дія».

«Украинцы открыли 500 тысяч ФЛП на портале „Дія“, начиная с 2021. Радуемся, что бюрократия не стала очередным вызовом, и „Дія“ сделало вашу жизнь легче», — сказано в сообщении.

Чаще всего ФОП становятся женщины — 52%, мужчины — 48%.

Где открывают больше всего бизнесов:

в Киеве;

Днепропетровской области;

в Харьковской области.

В каких сферах чаще всего открывают бизнес:

программирование;

интернет-магазины;

рестораны и кафе;

розничная торговля: продукты, напитки, табак;

парикмахерские и салоны красоты.

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Отмечается, что в «Дія» можно не только зарегистрировать бизнес, но и изменить данные о ФЛП или прекратить деятельность автоматически без участия государственного регистратора, получить выписку из ЕГР и подать декларации в несколько кликов.

Как открыть ФЛП в «Дія»

Для регистрации ФЛП через «Дія» потребуется квалифицированная электронная подпись. Далее нужно перейти на портал «Дія» и авторизоваться (зарегистрироваться) в кабинете гражданина. Затем — заполнить онлайн-форму, состоящую из семи шагов:

Шаг 1. Следует указать адрес своей регистрации, если он не подтянулся автоматически.

Шаг 2. Указать один или несколько КВЭДов. КВЭД или классификатор видов экономической деятельности.

Шаг 3. Необходимо указать, работали ли вы на Едином налоге на протяжении текущего года. Если да, то снова выбрать Единый налог для дальнейшей работы вы не сможете.

Шаг 4. Выбирать тип налогообложения.

Шаг 5. Следует указать место проведения хозяйственной деятельности.

Шаг 6. Указать контактные данные: номер или номера телефона, электронный адрес, адрес сайта (необязательно).

Шаг 7. Проверить заявление и подписать его КЭП.

Напомним, с 1 января 2024 года в Украине выросла минимальная зарплата до 7100 грн, а также увеличился прожиточный минимум на одного трудоспособного человека до 3028 грн. Вместе с ними изменились и другие платежи, привязанные к их размеру. В первую очередь, новизну прочувствуют на себе физические лица-предприниматели, ведь придется платить больше налогов. Однако увеличились и лимиты дохода. С 1 апреля минимальная зарплата должна вырасти до 8 тыс. грн, что также повлечет за собой новые изменения.

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