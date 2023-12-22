Изменения в ФЛП: в «Дії» запустили новую услугу — Finance.ua

Изменения в ФЛП: в «Дії» запустили новую услугу
В приложении «Дія» запустили автоматическую услугу по изменению информации о ФЛП в налоговом и едином государственном реестре. В случае изменения фамилии, местонахождения, номера телефона или вида деятельности, внести изменения в ФЛП можно в 2 шага.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
«Автоматизировали услугу, теперь изменить данные о ФЛП можно без участия государственного регистратора. Никакого человеческого фактора, ожидания и непредвиденных отказов», — говорится в сообщении.
Обработка заявления занимает 3 секунды вместо суток и производится автоматически.
«Теперь не придется указывать налоговые данные, Дія это сделает самостоятельно на основе информации из реестров», — добавили в Минцифры.
Какие изменения можно внести:
- ФИО;
- местонахождение бизнеса;
- КВЭДов (видов экономической деятельности);
- контактной информации.
«Несколько кликов — и актуальная информация о вашем бизнесе уже в налоговом и едином государственном реестре», — отмечают в министерстве, добавив, что уже около 1500 украинцев воспользовались новой услугой и внесли изменения в ФЛП.
Напомним, Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование комплексной услуги єПідприємець в «Дії». Благодаря ему по одному заявлению можно получить все сервисы, необходимые для запуска или развития собственного дела. Так что открыть бизнес можно будет гораздо проще и быстрее.
Во вторник, 19 декабря, в Киеве состоялся первый за время полномасштабной войны Diia Summit. Команда Минцифры с участием президента Украины Владимира Зеленского и других первых лиц государства представила обновленный дизайн Дії и новые услуги в приложении:
Дія 4.0: какие сервисы появились в обновленном приложении 📱
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