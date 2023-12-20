В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в «Дії»: как воспользоваться услугой — Finance.ua

В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в «Дії»: как воспользоваться услугой Сегодня 17:01 — Личные финансы

В Украине запустили куплю-продажу автомобилей в «Дії»: как воспользоваться услугой

Теперь продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов без лишних проверок и посредников. В приложении «Дія» заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей — перерегистрация авто онлайн.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, на первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

«Более миллиона украинцев ежегодно покупают или продают авто. Раньше для этого приходилось ходить в сервисные центры МВД, покупать „бегунки“, стоять в очередях на кассе банка и платить огромную комиссию. Теперь сделать это можно полностью онлайн в Дії. Достаточно заполнить договор и заявление за 15 минут и подождать час, пока она пройдет регистрацию», — говорится в сообщении.

В Минцифры отмечают, что процесс купли-продажи авто станет более прозрачным, ведь проверка авто и пользователей проводится автоматически, без участия администратора. Это устраняет человеческий фактор и риск коррупции.

Как получить услугу, если вы продаете авто:

Выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта. Согласитесь с условиями продажи и предоставьте гарантии (что авто не в розыске или что-то другое) через Дію, а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году. Укажите договорную стоимость автомобиля. Внесите сведения о себе и ознакомьтесь с проектом договора. Поделитесь проектом договора с Покупателем через QR-код или ссылку.

Как получить услугу, если вы покупаете авто:

Отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто. Ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через Дію. Выберите номерной знак: оставьте старый, смените на новый или закажите индивидуальный. Укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и соглашаетесь с ценой. Дайте согласие на перерегистрацию авто. Выберите версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в Дії; - только электронное свидетельство в Дії. Если вы выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой. Оплатите. Ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она пройдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

После успешной проверки сможете засвидетельствовать договор с помощью Дія.Підпис, а затем обменяться деньгами и авто.

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Подписанные документы поступят администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.

Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на автомобиль подтянутся в Дії.

Справка Finance.ua:

во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский во время «Дія Summit» анонсировал, что в ночь на 20 декабря на Едином портале государственных услуг «Дія» будет запущена услуга купли и продажи авто;

министр МВД Игорь Клименко добавил, что воспользоваться онлайн перерегистрацией смогут только те, кто впервые за год продает авто, так что «перекупы» не смогут воспользоваться приложением «Дія» для своих схем.



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