Рейтинг новых дизельных авто: что лучше покупали в ноябре — Finance.ua

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Рейтинг новых дизельных авто: что лучше покупали в ноябре

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Рейтинг новых дизельных авто: что лучше покупали в ноябре
Рейтинг новых дизельных авто: что лучше покупали в ноябре
Самым популярным легковым автомобилем с дизелем, купленным в конце осени у дилеров, стал японский внедорожник.
Новые легковушки, оборудованные дизельными установками, на украинском рынке были дороже своих сородичей с бензиновыми двигателями с самого начала продаж (а оно, стоит отметить, произошло не так уж давно — и уже, можно сказать, подходит к концу).
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«Из-за сомнений автопроизводителей и импортеров, связанных с качеством дизельного топлива в начале 2000-х, этап суперэкономных дизельных авто для города мы проскочили, поэтому большинство таких предложений пришлось как раз на времена, когда в Украине появилась мода на внедорожники и кроссоверы», — отмечают эксперты auto.ria.
Какие новые дизельные авто покупали украинцы в ноябре?

Топ-20 дизельных моделей в Украине по итогам продаж новых авто в ноябре (против октября 2023 года):

  • 1. Toyota Land Cruiser Prado: 149 новых авто (+32);
  • 2. Renault Duster: 148 новых авто (-35);
  • 3. Skoda Kodiaq: 81 новых авто (+4);
  • 4. Renault Express: 75 новых авто (+4);
  • 5. Citroen C5 Aircross: 46 новых авто (+19);
  • 6. Citroen Berlingo: 43 новых авто (+18);
  • 7. Toyota Land Cruiser 300: 41 новых авто (+17);
  • 7. Mercedes-Benz GLS: 41 новых авто (-1);
  • 8. Volkswagen Touareg: 38 новых авто (-17);
  • 9. Hyundai Staria: 33 новых авто (+12);
  • 10. Peugeot 2008: 31 новых авто (+15);
  • 10. Mercedes-Benz GLE: 31 новых авто (+10);
  • 10. BMW 7 Series: 31 новых авто (-17);
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  • 11. Peugeot 3008: 30 новых авто (-20);
  • 11. BMW X5: 30 новых авто (-46);
  • 12. BMW X6: 24 новых авто (-2);
  • 13. Opel Combo: 23 новых авто (+13);
  • 13. Lexus LX: 23 новых авто (-2);
  • 14. Opel Grandland: 21 новых авто (-15);
  • 15. Peugeot Traveller: 16 новых авто (+5);
  • 15. Mercedes-Benz Vito: 16 новых авто (-3);
  • 16. BMW X7: 15 новых авто (-23);
  • 17. Skoda Karoq: 11 новых авто (+6);
  • 17. Peugeot Rifter: 11 новых авто (+3);
  • 18. Volkswagen Arteon: 10 новых авто (+3);
  • 19. Volkswagen Caddy: 9 новых авто (+1);
  • 19. Hyundai Santa Fe: 9 новых авто (-14);
  • 20. Volkswagen Tiguan: 8 новых авто (-3);
  • 20. Citroen C4: 8 новых авто (0).
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По материалам:
Finance.ua
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