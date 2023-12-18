Рейтинг новых дизельных авто: что лучше покупали в ноябре — Finance.ua

Рейтинг новых дизельных авто: что лучше покупали в ноябре Сегодня 19:02 — Личные финансы

Рейтинг новых дизельных авто: что лучше покупали в ноябре

Самым популярным легковым автомобилем с дизелем, купленным в конце осени у дилеров, стал японский внедорожник.

Новые легковушки, оборудованные дизельными установками, на украинском рынке были дороже своих сородичей с бензиновыми двигателями с самого начала продаж (а оно, стоит отметить, произошло не так уж давно — и уже, можно сказать, подходит к концу).

«Из-за сомнений автопроизводителей и импортеров, связанных с качеством дизельного топлива в начале 2000-х, этап суперэкономных дизельных авто для города мы проскочили, поэтому большинство таких предложений пришлось как раз на времена, когда в Украине появилась мода на внедорожники и кроссоверы», — отмечают эксперты auto.ria.

Какие новые дизельные авто покупали украинцы в ноябре?

Топ-20 дизельных моделей в Украине по итогам продаж новых авто в ноябре (против октября 2023 года):

1. Toyota Land Cruiser Prado: 149 новых авто (+32);

2. Renault Duster: 148 новых авто (-35);

3. Skoda Kodiaq: 81 новых авто (+4);

4. Renault Express: 75 новых авто (+4);

5. Citroen C5 Aircross: 46 новых авто (+19);

6. Citroen Berlingo: 43 новых авто (+18);

7. Toyota Land Cruiser 300: 41 новых авто (+17);

7. Mercedes-Benz GLS: 41 новых авто (-1);

8. Volkswagen Touareg: 38 новых авто (-17);

9. Hyundai Staria: 33 новых авто (+12);

10. Peugeot 2008: 31 новых авто (+15);

10. Mercedes-Benz GLE: 31 новых авто (+10);

10. BMW 7 Series: 31 новых авто (-17);

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11. Peugeot 3008: 30 новых авто (-20);

11. BMW X5: 30 новых авто (-46);

12. BMW X6: 24 новых авто (-2);

13. Opel Combo: 23 новых авто (+13);

13. Lexus LX: 23 новых авто (-2);

14. Opel Grandland: 21 новых авто (-15);

15. Peugeot Traveller: 16 новых авто (+5);

15. Mercedes-Benz Vito: 16 новых авто (-3);

16. BMW X7: 15 новых авто (-23);

17. Skoda Karoq: 11 новых авто (+6);

17. Peugeot Rifter: 11 новых авто (+3);

18. Volkswagen Arteon: 10 новых авто (+3);

19. Volkswagen Caddy: 9 новых авто (+1);

19. Hyundai Santa Fe: 9 новых авто (-14);

20. Volkswagen Tiguan: 8 новых авто (-3);

20. Citroen C4: 8 новых авто (0).

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