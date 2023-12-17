Самые популярные авто-гибриды ноября — Finance.ua

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Самые популярные авто-гибриды ноября

Технологии&Авто
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Самые популярные авто-гибриды ноября
Самые популярные авто-гибриды ноября
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1704 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Доля новых авто в этом количестве составила 59%.
В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал NISSAN Qashqai — 194 ед.
Второй результат у TOYOTA RAV-4 — 105 ед.
Третий по популярности — MERCEDES-BENZ GLE — 67 шт.
В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (67 шт.) Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (53 шт.) и FORD C-Max (42 шт.).
Напомним, самые популярные гибридные авто октября:
  • Украинский автопарк в октябре пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.
  • В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал NISSAN Qashqai (207 ед.)
  • Второй результат у TOYOTA RAV-4 (151 ед.)
  • Третий по популярности — TOYOTA Corolla Cross (102 шт.)

Справка Finance.ua:

  • В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.
  • По данным Укравтопрома, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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