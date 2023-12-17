Самые популярные авто-гибриды ноября — Finance.ua

Самые популярные авто-гибриды ноября Сегодня 13:08 — Технологии&Авто

Самые популярные авто-гибриды ноября

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1704 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Доля новых авто в этом количестве составила 59%.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал NISSAN Qashqai — 194 ед.

Второй результат у TOYOTA RAV-4 — 105 ед.

Третий по популярности — MERCEDES-BENZ GLE — 67 шт.

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (67 шт.) Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (53 шт.) и FORD C-Max (42 шт.).

Украинский автопарк в октябре пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал NISSAN Qashqai (207 ед.)

Второй результат у TOYOTA RAV-4 (151 ед.)

Третий по популярности — TOYOTA Corolla Cross (102 шт.)

Справка Finance.ua:

В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.

По данным Укравтопрома, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.