В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії» — Finance.ua
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В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії»

Личные финансы
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В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії»
В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії»
У украинцев есть возможность через приложение «Дія» оформить четыре вида социальных пособий и получить ряд социальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
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В настоящее время Дія насчитывает 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов. В целом, приложением пользуется почти 20 млн человек, а это почти каждый второй украинец.
«Среди цифровизации государственных услуг социальная сфера занимает едва ли не первое место. В этом направлении Минсоцполитики совместно с Министерством цифровой трансформации ввело первую очередь Единой информационной системы социальной сферы с прямым взаимодействием с порталом Дія. Также Минсоцполитики перестраивает информационные обмены Единого социального реестра — подсистемы ЕІ другими государственными реестрами, чтобы решение о предоставлении поддержки предоставлялось автоматизировано, быстро и верифицировано», — сообщают в министерстве.
На портале Дія доступны социальные онлайн-услуги: от комплексной услуги «єМалятко» до генерирования различных справок.
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«Самым острым вопросом сегодняшнего дня остается помощь внутренне перемещенным лицам, которые в результате вторжения российской федерации были вынуждены покинуть свои дома. Соответственно были запущены услуги для ВПЛ, что позволило уменьшить очереди в управлениях социальной защиты. Еще одним действенным и удобным элементом цифровизации стало внедрение в органах социальной защиты документов в Дії вместо бумажных при обращении за помощью для ВПЛ», — рассказали в Минсоцполитики.
С недавнего времени на портале Дія доступно оформление четырех социальных пособий:
  • при усыновлении;
  • детей с тяжелыми заболеваниями;
  • лицам с инвалидностью с детства;
  • на детей одиноким матерям.
Сейчас эти социальные пособия получают более 600 тыс. человек, поэтому их доступность через Дію значительно упростит этот процесс.
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Также через Дію уже реализован цикл услуг по усыновлению, начиная с онлайн-консультации. Граждане могут зарегистрироваться в кандидаты по усыновлению. Аналогичные заявки можно оформить на опеку, попечительство, в отношении приемных родителей.
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По материалам:
Finance.ua
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