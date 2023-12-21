В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії» — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії» Сегодня 14:04 — Личные финансы

В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії»

У украинцев есть возможность через приложение «Дія» оформить четыре вида социальных пособий и получить ряд социальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Читайте также В «Дії» появится карта укрытий

В настоящее время Дія насчитывает 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов. В целом, приложением пользуется почти 20 млн человек, а это почти каждый второй украинец.

«Среди цифровизации государственных услуг социальная сфера занимает едва ли не первое место. В этом направлении Минсоцполитики совместно с Министерством цифровой трансформации ввело первую очередь Единой информационной системы социальной сферы с прямым взаимодействием с порталом Дія. Также Минсоцполитики перестраивает информационные обмены Единого социального реестра — подсистемы ЕІ другими государственными реестрами, чтобы решение о предоставлении поддержки предоставлялось автоматизировано, быстро и верифицировано», — сообщают в министерстве.

На портале Дія доступны социальные онлайн-услуги: от комплексной услуги «єМалятко» до генерирования различных справок.

«Самым острым вопросом сегодняшнего дня остается помощь внутренне перемещенным лицам, которые в результате вторжения российской федерации были вынуждены покинуть свои дома. Соответственно были запущены услуги для ВПЛ, что позволило уменьшить очереди в управлениях социальной защиты. Еще одним действенным и удобным элементом цифровизации стало внедрение в органах социальной защиты документов в Дії вместо бумажных при обращении за помощью для ВПЛ», — рассказали в Минсоцполитики.

С недавнего времени на портале Дія доступно оформление четырех социальных пособий:

при усыновлении;

детей с тяжелыми заболеваниями;

лицам с инвалидностью с детства;

на детей одиноким матерям.

Сейчас эти социальные пособия получают более 600 тыс. человек, поэтому их доступность через Дію значительно упростит этот процесс.

Читайте также В «Дії» запустили обмен жилищного сертификата на жилье

Также через Дію уже реализован цикл услуг по усыновлению, начиная с онлайн-консультации. Граждане могут зарегистрироваться в кандидаты по усыновлению. Аналогичные заявки можно оформить на опеку, попечительство, в отношении приемных родителей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.