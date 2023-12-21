В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії» — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, какие виды социальных пособий можно оформить в «Дії»
У украинцев есть возможность через приложение «Дія» оформить четыре вида социальных пособий и получить ряд социальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
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В настоящее время Дія насчитывает 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов. В целом, приложением пользуется почти 20 млн человек, а это почти каждый второй украинец.
«Среди цифровизации государственных услуг социальная сфера занимает едва ли не первое место. В этом направлении Минсоцполитики совместно с Министерством цифровой трансформации ввело первую очередь Единой информационной системы социальной сферы с прямым взаимодействием с порталом Дія. Также Минсоцполитики перестраивает информационные обмены Единого социального реестра — подсистемы ЕІ другими государственными реестрами, чтобы решение о предоставлении поддержки предоставлялось автоматизировано, быстро и верифицировано», — сообщают в министерстве.
На портале Дія доступны социальные онлайн-услуги: от комплексной услуги «єМалятко» до генерирования различных справок.
«Самым острым вопросом сегодняшнего дня остается помощь внутренне перемещенным лицам, которые в результате вторжения российской федерации были вынуждены покинуть свои дома. Соответственно были запущены услуги для ВПЛ, что позволило уменьшить очереди в управлениях социальной защиты. Еще одним действенным и удобным элементом цифровизации стало внедрение в органах социальной защиты документов в Дії вместо бумажных при обращении за помощью для ВПЛ», — рассказали в Минсоцполитики.
С недавнего времени на портале Дія доступно оформление четырех социальных пособий:
- при усыновлении;
- детей с тяжелыми заболеваниями;
- лицам с инвалидностью с детства;
- на детей одиноким матерям.
Сейчас эти социальные пособия получают более 600 тыс. человек, поэтому их доступность через Дію значительно упростит этот процесс.
Также через Дію уже реализован цикл услуг по усыновлению, начиная с онлайн-консультации. Граждане могут зарегистрироваться в кандидаты по усыновлению. Аналогичные заявки можно оформить на опеку, попечительство, в отношении приемных родителей.
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