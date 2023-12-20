В «Дії» появится карта укрытий — Finance.ua

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В «Дії» появится карта укрытий

Личные финансы
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В «Дії» появится карта укрытий
В «Дії» появится карта укрытий
Украинцы смогут быстро находить ближайшее безопасное место во время воздушных тревог на интерактивной карте «Дії».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
«В приложении в скором времени будет интерактивная карта с информацией об укрытиях: адрес, его вид, вместительность и фото. Это позволит быстро и удобно находить ближайшее к себе укрытие и, соответственно, поможет сохранить жизнь», — сообщил министр.
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Информацию об укрытии будут обновлять органы государственной и местной власти, а также следить за их состоянием и доступностью. Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, сообщить, если оно закрыто, или же подать предложение. Такая же схема работает и с пунктами несокрушимости.
Добавим, что правительство на заседании 19 декабря приняло постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Это нормы пешей доступности, четкий учет укрытий государством, громадами и предприятиями, аккумулирование данных в Информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и которая интегрирована с другими государственными реестрами», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По словам Шмыгаля, вся информация о наличии укрытий будет доступна через Дію в виде интерактивной карты.
Премьер-министр подчеркнул, что надежные укрытия должны быть во всех школах и детсадах. Правительство выделило на это 1,5 млрд грн.
В следующем году правительство направит еще 2,5 млрд грн субвенции для создания безопасных условий.

Справка Finance.ua:

  • Минцифры представило новую услугу для бизнеса под названием єПідприємець. Теперь украинцы смогут получить сервисы, необходимые для ведения бизнеса по одному заявлению;
  • с начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг «Дія» запущено 70 новых сервисов;
  • Министерство цифровой трансформации готовит к запуску в 2024 году новые сервисы — образовательное приложение «Мрія», єРезидентство, єНотаріат.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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