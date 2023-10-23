Обустройство укрытий в Украине: сколько объектов обновят и во сколько это обойдется (инфографика) — Finance.ua

Обустройство укрытий в Украине: сколько объектов обновят и во сколько это обойдется (инфографика) Сегодня 10:02

Обустройство укрытий в Украине: сколько объектов обновят и во сколько это обойдется (инфографика)

После гибели людей у ​​закрытого укрытия в Киеве по всей Украине начались усиленные проверки построек гражданской защиты. По результатам проверки оказалось, что более 20% для использования непригодны. На днях в Украине запустили портал, на котором можно узнать состояние каждого укрытия.

На сегодняшний день в Украине есть 61 тысяча 803 сооружения гражданской защиты. Больше всего укрытий, по данным портала , во Львовской области (7 510), а также в Харьковской области (4 493) и в Киеве (4 278).

Меньше всего укрытий для гражданских в Херсонской области — всего 706.

В этом году на сентябрь привели в строй 3 тысячи 891 объект, на что потратили 5,2 млрд гривен. К 1 мая было отремонтировано 1287 укрытий, к июню — 1890, к июлю — 2615, к августу — 3472.

Планируется, что в октябре количество укрытий, которые приведут в надлежащее состояние, увеличится до 4725, в ноябре — до 5622, в декабре — до 6847 (это не более 10% всего фонда укрытий в стране). Потратят на это 1,4 млрд гривен.

Сумма на обустройство укрытий в прошлом и до конца этого года составит 9 млрд 460,6 млн гривен. Дороже всего обошлось обустройство укрытий в Киевской области (2 млрд 779,2 млн гривен) и в столице (1 млрд 463,9 млн гривен).

На обустройство укрытий в Винницкой области будет израсходовано 618,3 млн гривен, Одесской — 478,2 млн, Днепропетровской — 465,7 млн, Хмельницкой — 417,8 млн, Харьковской — 343,7 млн, Полтавской — 342 млн, Николаевской — 293, 2 млн, Донецкой — 289 млн, Житомирской и Запорожской — по 272,2 млн, Сумской — 267,3 млн, Ровенской — 264,8 млн, Волынской — 190,9 млн, Херсонской — 184,6 млн, Черкасской — 184, 2 млн.

Меньше всего средств пойдет на обустройство укрытий в западных областях — Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской. А также в Кировоградской (37,6 млн) и Черниговской (77,9 млн) областях.

Слово і Діло По материалам:

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