Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото) — Finance.ua

Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото) Сегодня 17:40 — Технологии&Авто

Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото)

Украинские архитекторы представили проект остановок-укрытий. Их будут производить с помощью 3D-печати — это ускорит производство и сможет сделать его массовым.

Об этом свидетельствует публикация MAKHNO Studio в Facebook

Что известно о проекте

Архитекторы представили свою разработку на всеукраинском архитектурно-строительном форуме в рамках панели с представителями правительства.

«Мы создаем проект первой серийной остановки-укрытия, защищающей граждан от обломков во время вероятных террористических атак. Проект осуществляется с помощью 3D-печати, что позволит легко и быстро масштабировать его на всю территорию Украины», — пишут авторы проекта.

Они добавляют, что наиболее уязвимыми остаются люди на улице и на дорогах, где нет убежищ, подземок или каких-либо доступных укрытий.

«Остановка-укрытие будет открываться автоматически во время тревоги. Мы планируем установить там умную систему», — говорят в студии.

Авторы также отмечают функциональность таких остановок, ведь это будет убежище, коммерческое помещение и зона ожидания транспорта — можно установить любые из этих блоков или все вместе.

«Решение продумано под типовые условия и не требует дополнительных архитектурных разработок. По сути, это пакетное предложение по проектированию, изготовлению, доставке и монтажу объекта», — говорят архитекторы.

Как будут выглядеть остановки-укрытия

«В отличие от других убежищ, наша остановка идеально дополняет и украшает городской ландшафт, не ассоциируясь с войной. Плавность форм вместе с брутальным имиджем транслируют ощущение безопасности и надежности», — объясняют авторы.

Преимуществом такой разработки в том, что 3D-технология позволяет печатать такую ​​остановку за очень короткий срок, что крайне важно в ситуации нашей страны.

«Остановка-укрытие сейчас проходит испытание. Мы проверяем ее на устойчивость, тестируем разные смеси, ищем идеальное соотношение прочность/стоимость. К тому же важно, чтобы проект соответствовал всем нормативным актам и имел соответствующие сертификаты», — добавляют в студии.

После завершения проверок архитекторы покажут финальный проект остановки-укрытия, а также информацию, сколько будет стоить строительство и каковы его сроки.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Объятия Нации» и компанией-разработчиком «3d technology UTU».

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