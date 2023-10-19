Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото)

Технологии&Авто
38
Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото)
Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото)
Украинские архитекторы представили проект остановок-укрытий. Их будут производить с помощью 3D-печати — это ускорит производство и сможет сделать его массовым.
Об этом свидетельствует публикация MAKHNO Studio в Facebook.

Что известно о проекте

Архитекторы представили свою разработку на всеукраинском архитектурно-строительном форуме в рамках панели с представителями правительства.
«Мы создаем проект первой серийной остановки-укрытия, защищающей граждан от обломков во время вероятных террористических атак. Проект осуществляется с помощью 3D-печати, что позволит легко и быстро масштабировать его на всю территорию Украины», — пишут авторы проекта.
Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото)
Они добавляют, что наиболее уязвимыми остаются люди на улице и на дорогах, где нет убежищ, подземок или каких-либо доступных укрытий.
«Остановка-укрытие будет открываться автоматически во время тревоги. Мы планируем установить там умную систему», — говорят в студии.
Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото)
Авторы также отмечают функциональность таких остановок, ведь это будет убежище, коммерческое помещение и зона ожидания транспорта — можно установить любые из этих блоков или все вместе.
«Решение продумано под типовые условия и не требует дополнительных архитектурных разработок. По сути, это пакетное предложение по проектированию, изготовлению, доставке и монтажу объекта», — говорят архитекторы.

Как будут выглядеть остановки-укрытия

«В отличие от других убежищ, наша остановка идеально дополняет и украшает городской ландшафт, не ассоциируясь с войной. Плавность форм вместе с брутальным имиджем транслируют ощущение безопасности и надежности», — объясняют авторы.
Преимуществом такой разработки в том, что 3D-технология позволяет печатать такую ​​остановку за очень короткий срок, что крайне важно в ситуации нашей страны.
«Остановка-укрытие сейчас проходит испытание. Мы проверяем ее на устойчивость, тестируем разные смеси, ищем идеальное соотношение прочность/стоимость. К тому же важно, чтобы проект соответствовал всем нормативным актам и имел соответствующие сертификаты», — добавляют в студии.
Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере (фото)
После завершения проверок архитекторы покажут финальный проект остановки-укрытия, а также информацию, сколько будет стоить строительство и каковы его сроки.
Отметим, что проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Объятия Нации» и компанией-разработчиком «3d technology UTU».
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.