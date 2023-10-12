В Украине создают единый реестр укрытий — Finance.ua

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В Украине создают единый реестр укрытий

Казна и Политика
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В Украине создают единый реестр укрытий
В Украине создают единый реестр укрытий
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по поручению правительства и СНБО создает единую информационную систему Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты.
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил директор департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.
Сообщается, что систему планируется интегрировать в мобильное приложение Дія.
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«Это перспектива нескольких, может быть, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс», — заверил Витовецкий.
Представитель ГСЧС отметил, что официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных баз данных, которые сейчас находятся в информационном пространстве, поскольку ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы.
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Витовецкий сообщил, что с начала полномасштабного вторжения рф фонд укрытий в Украине вырос в три раза, что позволяет защитить почти половину населения.
«Если перед началом войны у нас на учете было примерно 20 тысяч защитных сооружений, то по состоянию на сейчас их уже более 60 тысяч. Из них более 50 тысяч пригодны для укрытия, то есть там население может находиться в нормальных условиях», — сказал он.
Пресс-служба ГСЧС сообщает, что общий фонд защитных сооружений в стране составляет более 60 560 укрытий: из них более 5200 убежищ, 14 тыс. противорадиационных укрытий, а также более 41 тыс. простейших укрытий и сооружений двойного назначения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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