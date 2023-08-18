В Киеве обновили карту укрытий — Finance.ua

В Киеве обновили карту укрытий
В столице обновили карту укрытий.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.
Специалисты Департамента муниципальной безопасности совместно с КП ГИОЦ еженедельно актуализируют информацию на указанных ресурсах. В то же время, по информации Департамента, карта укрытий на базе платформы Google Maps, созданная в 2022 году, с 17 августа 2023 года не будет обновляться.
Чтобы просмотреть карту в приложении, нужно нажать «Больше сервисов» и в разделе «Безопасность» выбрать соответствующий пункт.
Напомним, что Киев Цифровой предусматривает доступ к карте укрытий даже офлайн — при отсутствии интернета. Чтобы воспользоваться сервисом вне сети, достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загружается в фоновом режиме. В настройках профиля в разделе «Карты» пользователи могут просмотреть, какой объем на устройстве занимают карты и удалить их при необходимости.
Кроме того, в приложении можно оставить отзыв об укрытии — сообщить, если ли в укрытии ненадлежащие условия или оно оказалось закрытым. Чтобы воспользоваться формой обратной связи, нажмите информационную карточку «Сообщить о состоянии укрытия». Ответственный Департамент сразу получит данную информацию и сможет исправить ситуацию.
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