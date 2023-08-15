Минвосстановления утвердило новые строительные нормы относительно укрытий — Finance.ua

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Минвосстановления утвердило новые строительные нормы относительно укрытий

Казна и Политика
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Минвосстановления утвердило новые строительные нормы относительно укрытий
Минвосстановления утвердило новые строительные нормы относительно укрытий
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры утвердило новые государственные строительные нормы (ГСН) для сооружений гражданской защиты.
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Фейсбуке.
«Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утвердило проект новых государственных строительных норм (ГСН) „Защитные сооружения гражданской защиты“ (ГСН В.2.2−5:2023). Он устанавливает четкие требования к проектированию и строительству новых защитных сооружений, а также реконструкции и капитальному ремонту уже существующих», — говорится в сообщении.
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Предусмотрено, что все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в том числе школ, больниц, садиков должны предусматривать наличие правильно обустроенных защитных сооружений.
Кроме того, все защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности, в том числе физической безбарьерности. Они должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. В случае невозможности обустройства пандуса рекомендуется использовать подъемные устройства и механизмы.
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Сообщается, что во время нового строительства защитного сооружения обязательно обустройство минимум одного универсального санитарно-гигиенического помещения. Такое помещение должно быть на каждые 200 человек.
В течение месяца проект ГСН будет зарегистрирован, и его контрольный экземпляр появится в свободном бесплатном доступе для использования при проектировании зданий. Нормы вступят в силу 1 ноября 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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