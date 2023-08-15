Минвосстановления утвердило новые строительные нормы относительно укрытий — Finance.ua

Минвосстановления утвердило новые строительные нормы относительно укрытий Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Минвосстановления утвердило новые строительные нормы относительно укрытий

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры утвердило новые государственные строительные нормы (ГСН) для сооружений гражданской защиты.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Фейсбуке

«Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утвердило проект новых государственных строительных норм (ГСН) „Защитные сооружения гражданской защиты“ (ГСН В.2.2−5:2023). Он устанавливает четкие требования к проектированию и строительству новых защитных сооружений, а также реконструкции и капитальному ремонту уже существующих», — говорится в сообщении.

Читайте также Какие типы укрытия существуют: их возможности и сколько это стоит

Предусмотрено, что все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в том числе школ, больниц, садиков должны предусматривать наличие правильно обустроенных защитных сооружений.

Кроме того, все защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности, в том числе физической безбарьерности. Они должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. В случае невозможности обустройства пандуса рекомендуется использовать подъемные устройства и механизмы.

Читайте также В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона

Сообщается, что во время нового строительства защитного сооружения обязательно обустройство минимум одного универсального санитарно-гигиенического помещения. Такое помещение должно быть на каждые 200 человек.

В течение месяца проект ГСН будет зарегистрирован, и его контрольный экземпляр появится в свободном бесплатном доступе для использования при проектировании зданий. Нормы вступят в силу 1 ноября 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.