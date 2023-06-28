В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона — Finance.ua

В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона

В Киеве установили первое «пилотное» мобильное укрытие из бетона, которое может оградить от взрывной волны и осколочного поражения.

Об этом в Телеграме сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

«В столице уже установили первое, „пилотное“ мобильное укрытие. Оно сделано из качественного бетона. Может защитить от взрывной волны и осколочного поражения», — говорится в сообщении.

Один модуль вмещает до 20 человек. Модули собираются как обычный конструктор. В зависимости от количества людей можно собрать две, три и даже больше секций.

По данным КМВА, устанавливаются сооружения данного типа достаточно быстро, главное, чтобы была прочная основа, фундамент. Внутри они оборудуются лавочками для сидения, средствами пожаротушения, водой и медицинскими наборами для первой помощи.

«Мы рассматриваем вопрос установки укрытий модульного типа в столице. Такие сооружения гражданской защиты важны для мест, где нет укрытий или где значительное расстояние до сооружений гражданской защиты. После детального изучения всех сооружений данного типа будет принято решение, где и какой модификации сооружения нужно установить в Киеве», — отметил глава КМВА Сергей Попко.

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Укрінформ По материалам:

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