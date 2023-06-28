В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона — Finance.ua
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В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона

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В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона
В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона
В Киеве установили первое «пилотное» мобильное укрытие из бетона, которое может оградить от взрывной волны и осколочного поражения.
Об этом в Телеграме сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
«В столице уже установили первое, „пилотное“ мобильное укрытие. Оно сделано из качественного бетона. Может защитить от взрывной волны и осколочного поражения», — говорится в сообщении.
Один модуль вмещает до 20 человек. Модули собираются как обычный конструктор. В зависимости от количества людей можно собрать две, три и даже больше секций.
В Киеве установили первое мобильное укрытие из бетона
По данным КМВА, устанавливаются сооружения данного типа достаточно быстро, главное, чтобы была прочная основа, фундамент. Внутри они оборудуются лавочками для сидения, средствами пожаротушения, водой и медицинскими наборами для первой помощи.
«Мы рассматриваем вопрос установки укрытий модульного типа в столице. Такие сооружения гражданской защиты важны для мест, где нет укрытий или где значительное расстояние до сооружений гражданской защиты. После детального изучения всех сооружений данного типа будет принято решение, где и какой модификации сооружения нужно установить в Киеве», — отметил глава КМВА Сергей Попко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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