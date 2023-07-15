Какие типы укрытия существуют: их возможности и сколько это стоит — Finance.ua

Какие типы укрытия существуют: их возможности и сколько это стоит Сегодня 09:38 — Личные финансы

Какие типы укрытия существуют: их возможности и сколько это стоит

Полномасштабная война с россией открыла новый сегмент на строительном рынке — бомбоубежища «под ключ». Первая волна повышения спроса на укрытие произошла в апреле-мае прошлого года после освобождения северных областей от российских оккупантов.

Однако на фоне разговоров об угрозе ядерного удара россии и аварии на Запорожской АЭС заказов бомбоубежищ снова стало больше, ведь украинцы хотят обезопасить себя и своих близких.

Какие бывают укрытия, сколько это стоит и какие документы нужны, чтобы их построить — читайте в материале Finance.ua.

Укрытие из железобетона

Такие бомбоубежища предназначены как для частных домохозяйств, так и для организаций и предприятий. У подземных хранилищ из железобетона есть три главных преимущества:

надежность;

долговечность;

практичность.

Такое бомбоубежище может быть как отдельным сооружением, так и присоединяться к уже построенным зданиям и выполнять роль «комнаты безопасности».

В мирное время такой бункер можно использовать как место хранения ценных вещей, винный погреб, подсобное помещение.

Укрытие из металла

Такой тип бункеров используют в основном для частных домохозяйств. Также можно спроектировать такие укрытия для небольших предприятий. Находиться там могут от 4 до 6 человек. Конструкция монтируется ниже уровня земли.

Главное преимущество такого бомбоубежища — быстрые сроки строительства, его могут установить всего за 5−7 дней. Эту конструкцию могут сделать на предприятии и установить уже в готовом виде.

Компании также предлагают сразу укомплектовать укрытие всем необходимым, чтобы оно было готово к использованию.

Какая стоимость?

Цена строительства защитного сооружения зависит от многих факторов:

размера;

материала;

особенностей места, на котором планируется строительство;

уровня защиты и максимального времени пребывания (без выхода наружу), на которое рассчитано укрытие;

технического оснащения сооружения и комплектации;

требований к вводу в эксплуатацию

Как правило, ориентировочную стоимость бомбоубежища производители могут назвать уже при первой консультации, однако окончательная цена будет сформирована после осмотра участка для строительства и обсуждения всех деталей.

В компании KMK Group нам рассказали, что стоимость укрытия Shelter Paneltim составляет от 4 тыс. евро за счет используемых материалов — бельгийского полипропилена премиум-класса Paneltim. Эти укрытия модульные и готовы к установке без дополнительного бетонирования и обработки, поэтому срок установки может составлять от 2 часов.

На доске объявлений OLX.ua можно увидеть более дешевые предложения. К примеру, за 100 тыс. грн там предлагают уже готовую металлическую конструкцию с вентиляционной системой. Бетонные бомбоубежища заказывают, как правило, предприятия. Поэтому они больше по площади и значительно дороже. За укрытие площадью 30 квадратных метров нужно будет заплатить около 700 тыс. грн.

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