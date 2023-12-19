єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: какие еще услуги появятся в «Дії» в 2024 году — Finance.ua

єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: какие еще услуги появятся в «Дії» в 2024 году Сегодня 17:40 — Личные финансы

єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: какие еще услуги появятся в «Дії» в 2024 году

Министерство цифровой трансформации готовит к запуску в 2024 году новые сервисы — образовательное приложение «Мрія», єРезидентство, єНотаріат.

Об этом рассказал в ходе Diia Summit вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«В следующем году мы вместе с Министерством образования продолжим развивать новый проект — приложение „Мрія“. Оно станет технологической революцией в образовании. Оно позволит нам в режиме реального времени анализировать, что происходит в системе образования, видеть каждый класс, каждого ребенка, его оценки, мы сможем строить индивидуальные образовательные траектории, поймем, что можно улучшить внутри образовательного процесса», — отметил Федоров.

Также почти готов еще один продукт, над которым команда министерства работала с 2019 года — єРезидентство. Благодаря ему иностранные граждане получат возможность в несколько кликов открыть в Украине ФЛП и платить налоги. Как подчеркнул Федоров, это будет в первую очередь интересно фрилансерам.

В министерстве намерены запустить в 2024 году єНотаріат — электронный сервис, благодаря которому, как пошутил Федоров, удастся наконец-то преодолеть нотариальное лобби в Украине.

Кроме того, в следующем году планируется перезапустить ряд сервисов: єШлюб (с возможностью оформить отношения онлайн и получить электронное свидетельство), электронное декларирование, комплексную электронную услугу для ветеранов, услугу по предоставлению петиций и предложений от местных властей.

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«Продолжим мы и трансформацию Государственной службы статистики в фактически IT-компанию, которая будет собирать и обрабатывать информацию в режиме реального времени. То же мы планируем сделать и с Госпродпотребслужбой, с акцизами и т. д. », — добавил вице-премьер-министр.

Надеются в следующем году в Минцифры запустить и услугу по растаможке автомобилей в «Дії». По словам Федорова, на этой неделе в Верховной Раде будет зарегистрирован соответствующий обновленный законопроект, который должен запустить процесс.

Укрінформ По материалам:

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