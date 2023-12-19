єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: какие еще услуги появятся в «Дії» в 2024 году — Finance.ua
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єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: какие еще услуги появятся в «Дії» в 2024 году

Личные финансы
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єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: какие еще услуги появятся в «Дії» в 2024 году
єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: какие еще услуги появятся в «Дії» в 2024 году
Министерство цифровой трансформации готовит к запуску в 2024 году новые сервисы — образовательное приложение «Мрія», єРезидентство, єНотаріат.
Об этом рассказал в ходе Diia Summit вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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«В следующем году мы вместе с Министерством образования продолжим развивать новый проект — приложение „Мрія“. Оно станет технологической революцией в образовании. Оно позволит нам в режиме реального времени анализировать, что происходит в системе образования, видеть каждый класс, каждого ребенка, его оценки, мы сможем строить индивидуальные образовательные траектории, поймем, что можно улучшить внутри образовательного процесса», — отметил Федоров.
Также почти готов еще один продукт, над которым команда министерства работала с 2019 года — єРезидентство. Благодаря ему иностранные граждане получат возможность в несколько кликов открыть в Украине ФЛП и платить налоги. Как подчеркнул Федоров, это будет в первую очередь интересно фрилансерам.
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В министерстве намерены запустить в 2024 году єНотаріат — электронный сервис, благодаря которому, как пошутил Федоров, удастся наконец-то преодолеть нотариальное лобби в Украине.
Кроме того, в следующем году планируется перезапустить ряд сервисов: єШлюб (с возможностью оформить отношения онлайн и получить электронное свидетельство), электронное декларирование, комплексную электронную услугу для ветеранов, услугу по предоставлению петиций и предложений от местных властей.
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«Продолжим мы и трансформацию Государственной службы статистики в фактически IT-компанию, которая будет собирать и обрабатывать информацию в режиме реального времени. То же мы планируем сделать и с Госпродпотребслужбой, с акцизами и т. д.», — добавил вице-премьер-министр.
Надеются в следующем году в Минцифры запустить и услугу по растаможке автомобилей в «Дії». По словам Федорова, на этой неделе в Верховной Раде будет зарегистрирован соответствующий обновленный законопроект, который должен запустить процесс.
По материалам:
Укрінформ
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