В «Дії» запущено 70 новых сервисов с начала полномасштабной войны — Finance.ua

В «Дії» запущено 70 новых сервисов с начала полномасштабной войны Сегодня 16:21

В «Дії» запущено 70 новых сервисов с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг «Дія» запущено 70 новых сервисов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Diia Summit.

«Сегодня „Дією“ пользуются почти 20 млн человек. С начала полномасштабной войны мы запустили еще 70 новых сервисов и работаем над стартом новых», — сказал премьер.

По его словам, среди наиболее востребованных услуг украинцев: оформление свидетельства о браке, документы о рождении ребенка, декларации с семейными врачами, социальные онлайн-услуги.

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«Цифровизация — это не только об удобстве, но и о бережливости в условиях тяжелой войны с жестоким врагом. Внутренние ресурсы государство направляет на оборону», — отметил он.

Премьер подчеркнул настоятельную потребность усилить эффективность расходов там, где это возможно.

Также он отметил, что на сегодняшний день ежегодный экономический и антикоррупционный эффект цифровизации составляет 34 млрд грн.

«Сегодня мы внедряем новые и новые сервисы и будем больше усиливать этот эффект», — констатировал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

На Diia Summit презентовали:

перерегистрацию авто в Дією без посещения сервисного центра МВД,

е-Підприємець — 8 услуг для бизнеса по 1 онлайн-заявлению,



автоматические изменения у ФЛП без участия человека и ожиданий,



услуги для моряков без бумаг и взяток.



Также был презентован новый дизайн «Дії», который обновлен впервые.

В частности, сделали более функциональным главный экран, обновили документы и добавили ленту с важными обновлениями.

Економічна Правда По материалам:

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