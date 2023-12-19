В «Дії» запущено 70 новых сервисов с начала полномасштабной войны — Finance.ua

В «Дії» запущено 70 новых сервисов с начала полномасштабной войны
С начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг «Дія» запущено 70 новых сервисов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Diia Summit.
«Сегодня „Дією“ пользуются почти 20 млн человек. С начала полномасштабной войны мы запустили еще 70 новых сервисов и работаем над стартом новых», — сказал премьер.
По его словам, среди наиболее востребованных услуг украинцев: оформление свидетельства о браке, документы о рождении ребенка, декларации с семейными врачами, социальные онлайн-услуги.
«Цифровизация — это не только об удобстве, но и о бережливости в условиях тяжелой войны с жестоким врагом. Внутренние ресурсы государство направляет на оборону», — отметил он.
Премьер подчеркнул настоятельную потребность усилить эффективность расходов там, где это возможно.
Также он отметил, что на сегодняшний день ежегодный экономический и антикоррупционный эффект цифровизации составляет 34 млрд грн.
«Сегодня мы внедряем новые и новые сервисы и будем больше усиливать этот эффект», — констатировал Шмыгаль.
Справка Finance.ua:
На Diia Summit презентовали:
- перерегистрацию авто в Дією без посещения сервисного центра МВД,
- е-Підприємець — 8 услуг для бизнеса по 1 онлайн-заявлению,
- автоматические изменения у ФЛП без участия человека и ожиданий,
- услуги для моряков без бумаг и взяток.
Также был презентован новый дизайн «Дії», который обновлен впервые.
В частности, сделали более функциональным главный экран, обновили документы и добавили ленту с важными обновлениями.
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