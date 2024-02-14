Украина открывает код «Дія»: что будет с персональными данными украинцев — Finance.ua
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Украина открывает код «Дія»: что будет с персональными данными украинцев

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Украина открывает код «Дія»: что будет с персональными данными украинцев
Украина открывает код «Дія»: что будет с персональными данными украинцев
Кабинет министров принял постановление, разрешающее открыть код «Дія», теперь приложение станет open-source продуктом.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
К чему это? По словам министра, соответствующее решение позволит быстро экспортировать «Дія» в другие страны.
В Минцифре подчеркнули, что не каждый сможет получить доступ к данным и персональные данные украинцев будут храниться в безопасности. Будет создано тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации, поэтому данные украинцев будут оставаться в полной безопасности.
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«Open-source продукты — это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров. Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах. Основное преимущество — любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению», — подчеркнул Федоров.
Также министр подчеркнул, что IT-сообщество сможет понять, как работает «Дія», проанализировать код и особенности архитектуры приложения. А еще разработчики могут предложить изменения или улучшения, которые рассмотрит команда.

Справка Finance.ua:

  • в Украине четыре года назад заработало приложение «Дія» — государство в смартфоне. По состоянию на сегодняшний день им пользуется более 20 млн человек. В приложении доступно 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале — более 100 услуг;
  • ранее сообщалось, что до 2024 года планируется перевести 100% государственных услуг в «Дія»;
  • а еще в феврале 2024 стало известно о том, что в приложении «Дія» в ближайшее время запустят услугу регистрации брака в режиме онлайн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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