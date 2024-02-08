В «Дія» скоро может появиться военный билет — Finance.ua

В «Дія» скоро может появиться военный билет Сегодня 14:03 — Личные финансы

В «Дія» скоро может появиться военный билет

В «Дія» скоро может появиться военный билет, Минцифры уже работает над этим.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

«Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в „Дія“. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности», — сообщил Федоров.

По его словам, этот вопрос пока прорабатывается.

«Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении», — добавил министр.

Напомним, что впервые об электронном военном билете заявил новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, выступая 6 сентября 2023 года на пленарном заседании Верховной Рады. Министр обороны начал свое выступление с заявления о том, что аббревиатура ВВК (военно-врачебная комиссия) должна остаться в прошлом. Он также поставил перед своим ведомством новые задачи:

цифровизировать все процессы;

запустить единый реестр призывников;

зацифровать все процессы, которые это позволяют;

ввести электронный военный билет.

Точных сроков, когда новшества реализуют, глава Минобороны Рустем Умеров не называл. Однако весь процесс цифровизации армии назвал приоритетным для работы своего ведомства.

Напомним, что в Минцифры неоднократно заявляли, что внедрять повестки в «Дія» не планируют. «В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в „Дія“ не будет никогда. И только так», — заявлял Федоров в прошлом году.

Отметим, что 7 февраля народные депутаты поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект 10 449 г. об усилении мобилизации. Согласно документу, должен заработать электронный кабинет военнообязанного (призывника, резервиста), в котором можно обновить свои учетные данные. Через этот кабинет будут посылаться и электронные повестки . Повестка будет считаться врученной после появления в электронном кабинете.

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