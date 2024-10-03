Гетманцев обещает поступление 100 млрд грн в бюджет за счет детенизации — Finance.ua
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Гетманцев обещает поступление 100 млрд грн в бюджет за счет детенизации

Казна и Политика
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Гетманцев обещает поступление 100 млрд грн в бюджет за счет детенизации
Гетманцев обещает поступление 100 млрд грн в бюджет за счет детенизации
За восемь месяцев 2024 года бюджетные поступления увеличились на 70% по сравнению с восемью месяцами мирного 2021 года, это произошло благодаря усилиям по выводу бизнеса из тени.
Такие данные в ходе мероприятия Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война привел глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Уже в прошлом году бюджет получил дополнительные 60 млрд грн, благодаря процессам выведения хозяйствования из тени, в 2024 году уже доначислено 66 млрд, а по итогам года ожидается поступление до 100 млрд грн, утверждает нардеп.
«Это перевыполнение бюджета мы получили за счет того, что мы поломали схемы, которые здесь были десятилетиями, которые кормили и правоохранителей, и фискалов, и тех, кто считал себя бизнесом, но на самом деле зарабатывал на уклонении от налогообложения», — сказал Гетманцев.
По его мнению, показательно сравнение с последним мирным 2021 годом.
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«Утрачено 20% территории, 6 миллионов беженцев, падение экономики. Но восемь месяцев 2024-го к восьми месяцам 2021 года — у нас есть плюс 70% поступлений в общий бюджет, или 285 млрд грн. Возьмем алкоголь. Плюс 28% только за январь-август этого года легальной выручки. Люди ведь не стали на треть больше пить? Это о чем говорит? Это четко говорит о детенизации», — заметил глава комитета.
По его словам, аналогичная ситуация наблюдается на рынке горючего и в сфере игорного бизнеса, а вот насчет нелегального оборота табака «поступают тревожные сигналы». «Известно, что мошенники, которых прикрыли в мае, возобновили свою деятельность», — сказал Гетманцев.
По материалам:
НВ
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