Украина должна уменьшить теневую экономику, чтобы получать поддержку международных партнеров — СМИ
Украинские власти реализуют несколько стратегий для улучшения финансового состояния страны, включая реструктуризацию долга, приватизацию и повышение налогов. Эти меры направлены на преодоление бюджетного дефицита. Однако инвесторы считают, что Киев также должен принять больше мер по борьбе с теневой экономикой.
Об этом пишет Financial Times.
Министерство финансов Украины должно представить для утверждения бюджет до середины марта. Именно до этого времени необходимо урегулировать вопросы баланса доходов и расходов казны.
Какие шаги следует предпринять для преодоления экономической тени
Андрей Гундер, глава Американской торговой палаты в Украине, считает, что украинскому правительству следует признать масштабность распространения теневой экономики.
Следующим шагом должна быть немедленная борьба с ней.
По утверждению главы парламентского комитета Даниила Гетманцева, теневой украинский бизнес может достигать 12 миллиардов долларов.
По оценке экспертов, ресурсы для продолжения войны нужно искать в стране, а стабильный уровень налогов во время военных действий такого масштаба и продолжительности — это «чудо».
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