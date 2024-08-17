Украина должна уменьшить теневую экономику, чтобы получать поддержку международных партнеров — СМИ Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Украина должна уменьшить теневую экономику, чтобы получать поддержку международных партнеров — СМИ, Фото: obozrevatel

Украинские власти реализуют несколько стратегий для улучшения финансового состояния страны, включая реструктуризацию долга, приватизацию и повышение налогов. Эти меры направлены на преодоление бюджетного дефицита. Однако инвесторы считают, что Киев также должен принять больше мер по борьбе с теневой экономикой.

Об этом пишет Financial Times.

Министерство финансов Украины должно представить для утверждения бюджет до середины марта. Именно до этого времени необходимо урегулировать вопросы баланса доходов и расходов казны.

Какие шаги следует предпринять для преодоления экономической тени

Андрей Гундер, глава Американской торговой палаты в Украине, считает, что украинскому правительству следует признать масштабность распространения теневой экономики.

Следующим шагом должна быть немедленная борьба с ней.

По утверждению главы парламентского комитета Даниила Гетманцева, теневой украинский бизнес может достигать 12 миллиардов долларов.

По оценке экспертов, ресурсы для продолжения войны нужно искать в стране, а стабильный уровень налогов во время военных действий такого масштаба и продолжительности — это «чудо».

Дзеркало Тижня По материалам:

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