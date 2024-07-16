Великобритания нацелилась на теневой флот россии, — Bloomberg Сегодня 13:33

Великобритания и группа стран Евросоюза намерены принять новые меры против «теневого флота» нефтяных танкеров, который рф использует для обхода международных санкций.

Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на источники и соответствующие документы.

По их данным, план должен быть одобрен в кулуарах заседания Европейского политического сообщества, которое состоится уже в этот четверг, 18 июля.

Государства намерены обмениваться информацией о российском флоте, чтобы координировать меры реагирования на риски, создаваемые кораблями и посредниками. Также они будут работать с частным сектором и другими заинтересованными сторонами.

По данным журналистов, страны создадут группу для срочного принятия «конкретных мер», чтобы россии было еще сложнее извлекать прибыль из своих нефтяных ресурсов. Один из собеседников сказал журналистам, что эти меры могут привести к увеличению санкционного списка российских судов.

«Теневой флот» россии представляет угрозу для наших стран и других государств, зависящих от морей и океанов. Многие суда этого «теневого флота» не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие занимаются деятельностью, которая нарушает основные стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды", — говорится в документе.

Борьба с «теневым флотом» россии

Еще в конце 2022 года Financial Times сообщала, что москва создала «флот» из более чем 100 танкеров, который поможет ей перевозить нефть в условиях санкций.

Евросоюз запретил импорт сырой нефти и очищенных нефтепродуктов, которые доставляются из россии морским путем. Также страны ЕС договорились о введении потолков цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.