ОАЭ запретили заход в порты танкерам «теневого флота» россии — Finance.ua

ОАЭ запретили заход в порты танкерам «теневого флота» россии Сегодня 19:34 — Мир

ОАЭ запретили заход в порты танкерам «теневого флота» россии

ОАЭ запретили заход в порты для «теневого флота» россии, куда входят танкеры под флагом африканской страны Эсватини, у которой нет выхода к морю.

Об этом сообщает Bloomberg.

Объединенные Арабские Эмираты запретили заход в свои порты судам под флагом африканского государства Эсватини (бывший Свазиленд), чтобы дистанцироваться от «теневого флота», перевозящего российскую нефть.

Читайте также Западные страховщики покрывают танкеры с нефтью рф несмотря на санкции

В сообщении добавляют, что ранее ОАЭ запретили заход в порты танкерам под флагом Камеруна. Танкеры, ходящие под обоими флагами, перевозили российскую нефть в обход санкций.

В 2023 году не было ни одного судна, которое ходило под флагом Эсватини. В 2024 году появилось сразу 26 судов под флагом этой небольшой страны, расположенной на юге Африки, даже не имеющей выхода к морю.

Читайте также Индонезия впервые за многие годы решила покупать дешевую российскую нефть

Отмечается, что большинство этих судов — танкеры. Относительно 16 судов нет достоверных данных, кому они принадлежат. В то же время, есть доказательства, что часть танкеров под флагом Эсватини перевозила нефть, добытую в россии и Иране.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.