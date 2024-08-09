ОАЭ запретили заход в порты танкерам «теневого флота» россии — Finance.ua
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ОАЭ запретили заход в порты танкерам «теневого флота» россии

Мир
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ОАЭ запретили заход в порты танкерам «теневого флота» россии
ОАЭ запретили заход в порты танкерам «теневого флота» россии
ОАЭ запретили заход в порты для «теневого флота» россии, куда входят танкеры под флагом африканской страны Эсватини, у которой нет выхода к морю.
Об этом сообщает Bloomberg.
Объединенные Арабские Эмираты запретили заход в свои порты судам под флагом африканского государства Эсватини (бывший Свазиленд), чтобы дистанцироваться от «теневого флота», перевозящего российскую нефть.
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В сообщении добавляют, что ранее ОАЭ запретили заход в порты танкерам под флагом Камеруна. Танкеры, ходящие под обоими флагами, перевозили российскую нефть в обход санкций.
В 2023 году не было ни одного судна, которое ходило под флагом Эсватини. В 2024 году появилось сразу 26 судов под флагом этой небольшой страны, расположенной на юге Африки, даже не имеющей выхода к морю.
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Отмечается, что большинство этих судов — танкеры. Относительно 16 судов нет достоверных данных, кому они принадлежат. В то же время, есть доказательства, что часть танкеров под флагом Эсватини перевозила нефть, добытую в россии и Иране.
По материалам:
Економічна Правда
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