Западные страховщики покрывают танкеры с нефтью рф несмотря на санкции — Finance.ua

Западные страховщики покрывают танкеры с нефтью рф несмотря на санкции Сегодня 06:12

Западные страховые компании обеспечили покрытие для 10 танкеров, отправившихся в этом году из россии в Азию.

Об этом сообщает Reuters.

Группа западных страховых компаний обеспечила покрытие для танкеров с российской нефтью после того, как G7 установили ограничение цен.

Пять страховых компаний, в частности American Club, West of England со штаб-квартирой в Люксембурге и норвежская Gard, обеспечили покрытие для 10 танкеров, отправившихся в этом году из россии в Азию.

Ограничение, введенное G7 и их союзниками, чтобы уменьшить способность россии финансировать войну, позволяет западным страховщикам и судам участвовать в торговле российской нефтью только в том случае, если нефть продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

Отмечается, что россия, запретившая своим компаниям соблюдать установленную цену, продавала в этом году флагманскую нефть марки Urals в балтийских портах в среднем 69,4 долл. за баррель.

American Club и West of England застраховали два судна — Gioiosa и Orion I, которые в начале 2024 года взяли на борт нефть от российской компании «Роснефть» в российской Балтике и отплыли в Китай.

American Club заявила, что не имела доступа к информации о цене за нефть при предоставлении покрытия для танкера Gioiosa.

В Gard сообщили, что полагались на подтверждение ценового ограничения, а также проверяли дополнительные источники данных и информации. Обе компании направили дополнительные вопросы по ограничению Международной группы (IG) клубов P&I, которая обеспечивает страхование 90% мирового флота.

Страховщики заявили, что они полагаются на аттестационные письма от участников торговли о том, что вся работа была законной и соответствовала западным санкциям.

Економічна Правда По материалам:

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