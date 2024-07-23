Индонезия впервые за многие годы решила покупать дешевую российскую нефть — Finance.ua
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Индонезия впервые за многие годы решила покупать дешевую российскую нефть

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Индонезия впервые за многие годы решила покупать дешевую российскую нефть
Индонезия впервые за многие годы решила покупать дешевую российскую нефть
Индонезийский государственный нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил российские сорта нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти.
Об этом пишет Reuters.
Pertamina годами не покупала российскую нефть, сделав шаг назад с начала российско-украинского военного конфликта в 2022 году, хотя Индонезия не присоединилась к санкциям Запада против россии.
По данным LSEG, Pertamina последний раз покупала ESPO Blend и Sokol oil у россии более 10 лет назад.
Западные санкции против энергетического сектора россии, включая эмбарго ЕС на ее нефть и механизм ограничения цен, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти.
Pertamina запросила российскую нефть Urals вместе с кислыми сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen и другими для поступления на НПЗ Cilacap 15−17 сентября.
Pertamina также запрашивала нефть Sokol среди сладких сортов нефти, таких как Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe и другие для прибытия на Cilacap 18−20 сентября. Согласно тендеру, «Сокол» должен поставляться только на условиях CFR или только в порту (DAP).
Источники Reuters сообщили, что один из тендеров был закрыт на прошлой неделе, а другой — в понедельник. Результаты еще не объявлены.
Один из источников, знакомый с планами Pertamina, сообщил, что компания может покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продана по ограничению цены.
Лимит позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью при условии, что нефть продается по цене менее 60 долларов за баррель.
Представитель нефтеперерабатывающего подразделения Pertamina заявил во вторник, что компания будет закупать сырую нефть, соответствующую спецификациям ее нефтеперерабатывающего завода, соблюдая все соответствующие нормы.
«Если мы покупаем сырую нефть из россии, это будет сделано по механизму ограничения цены», — сказал представитель компании.
По материалам:
Економічна Правда
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