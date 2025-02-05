В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций

Казна и Политика
0
В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций
В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций
В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций. Предусматриваются штрафы и лишение свободы.
Об этом сообщает Минюст.
«Во-первых, это необходимое условие для вступления Украины в ЕС. В апреле 2024 года Евросоюз принял соответствующую Директиву, обязательную для всех стран-членов. Во-вторых, это эффективный инструмент давления на правонарушителей и наполнение государственного бюджета», — говорится в сообщении.
Как объяснили в Минюсте, новым законопроектом будет дополнен Уголовный кодекс Украины.
Новая статья предусматривает уголовную ответственность за два вида нарушений:
  • нарушение санкций (преднамеренное или по неосторожности);
  • обход санкций (только преднамеренный).

Штрафы

Пороговая сумма, после которой будет действовать уголовная ответственность, составит 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, 151 400 грн в 2025 году.
Нарушителям грозят штрафы от 25 000 до 120 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, лишение свободы от 2 до 10 лет, запрет занимать определенные должности до 15 лет, конфискация имущества и ликвидация с конфискацией имущества для юридических лиц.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.