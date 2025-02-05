В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций — Finance.ua

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций Сегодня 15:33 — Казна и Политика

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций. Предусматриваются штрафы и лишение свободы.

Об этом сообщает Минюст.

«Во-первых, это необходимое условие для вступления Украины в ЕС. В апреле 2024 года Евросоюз принял соответствующую Директиву, обязательную для всех стран-членов. Во-вторых, это эффективный инструмент давления на правонарушителей и наполнение государственного бюджета», — говорится в сообщении.

Как объяснили в Минюсте, новым законопроектом будет дополнен Уголовный кодекс Украины.

Новая статья предусматривает уголовную ответственность за два вида нарушений:

нарушение санкций (преднамеренное или по неосторожности);

обход санкций (только преднамеренный).

Штрафы

Пороговая сумма, после которой будет действовать уголовная ответственность, составит 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, 151 400 грн в 2025 году.

Нарушителям грозят штрафы от 25 000 до 120 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, лишение свободы от 2 до 10 лет, запрет занимать определенные должности до 15 лет, конфискация имущества и ликвидация с конфискацией имущества для юридических лиц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.