В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций — Finance.ua

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций
В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций. Предусматриваются штрафы и лишение свободы.
Об этом сообщает Минюст.
«Во-первых, это необходимое условие для вступления Украины в ЕС. В апреле 2024 года Евросоюз принял соответствующую Директиву, обязательную для всех стран-членов. Во-вторых, это эффективный инструмент давления на правонарушителей и наполнение государственного бюджета», — говорится в сообщении.
Как объяснили в Минюсте, новым законопроектом будет дополнен Уголовный кодекс Украины.
Новая статья предусматривает уголовную ответственность за два вида нарушений:
- нарушение санкций (преднамеренное или по неосторожности);
- обход санкций (только преднамеренный).
Штрафы
Пороговая сумма, после которой будет действовать уголовная ответственность, составит 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, 151 400 грн в 2025 году.
Нарушителям грозят штрафы от 25 000 до 120 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, лишение свободы от 2 до 10 лет, запрет занимать определенные должности до 15 лет, конфискация имущества и ликвидация с конфискацией имущества для юридических лиц.
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