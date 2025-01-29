Bloomberg рассказало о новом пакете санкций ЕС против россии — Finance.ua
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Bloomberg рассказало о новом пакете санкций ЕС против россии

Мир
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Bloomberg рассказало о новом пакете санкций ЕС против россии
Bloomberg рассказало о новом пакете санкций ЕС против россии
Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций против российской федерации. Ограничения предусматривают отключение около 15 банков россии от банковской системы SWIFT и ряд других мер.
Издание Bloomberg пишет, что в пакете, распространившемся среди государств-членов, предлагаются также меры, направленные против более 70 судов «теневого флота», участвующих в транспортировке российской нефти. Кроме того, предлагается ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия.
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Пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать российский металл по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет, сообщили источники. По их словам, планы потребуют поддержки со стороны всех стран-членов ЕС и могут измениться до того, как будут официально предложены членам.
Призывы к ЕС запретить российский алюминий звучали с момента вторжения в Украину, и поставки из россии в страны блока неуклонно снижались, поскольку производители искали альтернативных поставщиков. Однако некоторые покупатели и страны-члены ЕС до сих пор отказываются от таких мер, мотивируя это тем, что некоторые ключевые товары будет трудно заменить в полном объеме.
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Не факт, что ЕС согласится на пакет мер, который станет 16-м по счету относительно россии. Будапешт все больше сопротивляется дополнительным санкциям в отношении москвы.
В последние месяцы усилилось давление, требующее принятия более жестких мер относительно российского металлургического сектора.
ЕС импортировал около 320 000 тонн некованного алюминия из россии за первые 11 месяцев 2024 года, что составило 6% от общего объема импорта, согласно данным UN Comtrade. Между тем поставки в Китай резко возросли.
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ЕС ранее рассматривал возможность добавления СПГ в список ограничений, но, вероятнее всего, это будет сделано в рамках дорожной карты относительно постепенного отказа от этого товара, а не в виде санкций.
Кроме того, на этой неделе ЕС предложил ввести пошлины на остальную сельскохозяйственную продукцию из россии и беларуси, которая еще не облагается пошлинами, а также на некоторые азотные удобрения.
По материалам:
УНІАН
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