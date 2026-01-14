0 800 307 555
Аналитики подсчитали ущерб украинских сельхозземель от войны

Аграрный рынок
11
Аналитики подсчитали ущерб украинских сельхозземель от войны
Аналитики подсчитали ущерб украинских сельхозземель от войны, mvs.gov.ua
Эксперты общественной организации «Общество исследователей Украины» завершили масштабное исследование потерь аграрного фонда страны. По итогам анализа в пяти областях ущерб только пахотных земель по состоянию на конец 2025 года оценивается в 123 млрд грн.
Об этом рассказал Павел Остапенко, председатель ОО «Общество исследователей Украины».

Что известно об исследовании

Специалисты вручную идентифицировали более 800 тысяч земельных участков (поля, приусадебные и дачные участки). Анализ проводился по каждому конкретному кадастровому номеру, учитывая не только прямые разрушения, но и долгосрочные экономические и экологические последствия.
Как стало известно, расчет включает в себя комплекс факторов:
  • Прямой ущерб: повреждение почвенного покрова техникой и обстрелами.
  • Экологические потери: загрязнение почвы химическими веществами от взрывов.
  • Недополученная прибыль: средства, которые аграрии не смогли заработать из-за невозможности обработки земли.
  • Расходы на восстановление: суммы, необходимые для разминирования и рекультивации.

Что зафиксировали эксперты

На территории Черниговской области аналитики исследовали около 40 тыс. кв. км. Результаты впечатляют: на сельскохозяйственных угодьях обнаружено более 1 миллиона кратеров от взрывов.
«Мы знаем точное нахождение и параметры каждой воронки. Это позволяет делать точные прогнозы будущего использования этих земель. Погрешность наших данных составляет всего 5%», — отмечают исследователи.
Особое внимание уделили Харьковской области. Даже без учета 20-километровой зоны вдоль линии соприкосновения (охватывающей около 19 тыс. кв. км или 40% территории региона), ущерб агросектору оценивается в 36,7 млрд грн.
Имея карту из более 800 тысяч идентифицированных участков, Украина получает фундамент для формирования исков в международные суды по репарациям. Кроме того, данные станут «дорожной картой» для приоритетного разминирования и возобновления плодородия украинских черноземов.
