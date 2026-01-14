Аналитики подсчитали ущерб украинских сельхозземель от войны
Эксперты общественной организации «Общество исследователей Украины» завершили масштабное исследование потерь аграрного фонда страны. По итогам анализа в пяти областях ущерб только пахотных земель по состоянию на конец 2025 года оценивается в 123 млрд грн.
Об этом рассказал Павел Остапенко, председатель ОО «Общество исследователей Украины».
Что известно об исследовании
Специалисты вручную идентифицировали более 800 тысяч земельных участков (поля, приусадебные и дачные участки). Анализ проводился по каждому конкретному кадастровому номеру, учитывая не только прямые разрушения, но и долгосрочные экономические и экологические последствия.
Как стало известно, расчет включает в себя комплекс факторов:
- Прямой ущерб: повреждение почвенного покрова техникой и обстрелами.
- Экологические потери: загрязнение почвы химическими веществами от взрывов.
- Недополученная прибыль: средства, которые аграрии не смогли заработать из-за невозможности обработки земли.
- Расходы на восстановление: суммы, необходимые для разминирования и рекультивации.
Что зафиксировали эксперты
На территории Черниговской области аналитики исследовали около 40 тыс. кв. км. Результаты впечатляют: на сельскохозяйственных угодьях обнаружено более 1 миллиона кратеров от взрывов.
«Мы знаем точное нахождение и параметры каждой воронки. Это позволяет делать точные прогнозы будущего использования этих земель. Погрешность наших данных составляет всего 5%», — отмечают исследователи.
Читайте также
Особое внимание уделили Харьковской области. Даже без учета 20-километровой зоны вдоль линии соприкосновения (охватывающей около 19 тыс. кв. км или 40% территории региона), ущерб агросектору оценивается в 36,7 млрд грн.
Имея карту из более 800 тысяч идентифицированных участков, Украина получает фундамент для формирования исков в международные суды по репарациям. Кроме того, данные станут «дорожной картой» для приоритетного разминирования и возобновления плодородия украинских черноземов.
