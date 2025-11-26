0 800 307 555
В Украине впервые выплатили компенсацию фермеру, разминировавшему участок за собственные средства

Фермер с Херсонщины получил почти 5 млн грн компенсации стоимости разминирования участка, очищенного за свой счет.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Там отметили, что Центр гуманитарного разминирования оплатил первый договор по разминированию земель, которые фермер очистил за свой счет. Речь идет о сельскохозяйственном обществе «Первое мая» в Херсонской области, которому специалисты «Укроборонсервиса» в марте-апреле 2023 года очистили участок площадью более 1 150 гектаров. Стоимость таких работ тогда составила около 6 миллионов гривен.
По условиям государственной программы компенсации стоимости разминирования земель, фермер получил 80% этой суммы — 4,76 миллиона гривен.

Что известно об участке

  • Участок, за который сельхозобщество «Первое мая» получило компенсацию, расположен в Бериславском районе Херсонской области.
  • Там выращивают в основном зерновые или масличные культуры.
  • Во время наступления россиян в 2022 году часть этих земель пострадала от боевых действий, а значительная часть техники, животноводческие комплексы были повреждены или уничтожены в результате обстрелов.

Как работает компенсация от государства за разминирование

Государственная программа компенсации стоимости разминирования аграрных земель позволяет фермерам, планирующим разминировать угодья, получить 100% стоимости гуманитарного разминирования.
Для аграриев, разминировавших свои участки в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года, компенсация составляет 80% стоимости гуманитарного разминирования.
Чтобы принять участие в программе, фермеры должны подать заявку через Государственный аграрный реестр.
Также с недавнего времени воспользоваться программой компенсации затрат на гуманитарное разминирование могут физлица или самозанятые в сфере сельского хозяйства. Соответствующие изменения принял Кабинет Министров Украины.
Ранее мы сообщали, что, по подсчетам Счетной палаты, при текущих темпах на разминирование Украины понадобится 83 года.
