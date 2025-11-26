«Мирный план» Трампа подставляет украинский народ под удар, — сенатор США Сегодня 10:35

28-пунктный «мирный план» по завершению войны россии против Украины, представленный администрацией президента Соединенных Штатов Америки, подставляет украинский народ под удар.

Такое заявление сделал сенатор-демократ Крис Ван Холлен, пишет The Hill

«Мы видим, как администрация Трампа то и дело подставляет украинский народ под удар и становится на сторону владимира путина, и именно это они сделали, когда несколько дней назад выдвинули этот 28-пунктный план и потребовали, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский и Украина приняли его ко Дню благодарения», — заявил он.

Сенатор добавил, что, по некоторым сообщениям, госсекретарь США Марк Рубио даже сказал двум сенаторам США, что на самом деле это российский план. Хотя впоследствии Рубио это опроверг.

Комментируя переговоры в Женеве, где США обсуждали план с представителями Украины и стран Европы, Ван Холлен заявил, что «очевидно, у украинцев и американцев сейчас есть общая позиция».

«Но если вы россия, вы скажете: «Я возьму тот оригинальный план [президента] Трампа, да? Я не понимаю, к чему это приведет», — добавил он.

Издание отмечает, что этот «мирный план» подвергся критике и со стороны европейских лидеров. Они утверждают, что он нуждается в «доработках». Кроме того, раскритиковали его проукраинские законодатели из Республиканской партии. По их словам, он способствует россии.

После встречи в Женеве представитель украинской делегации Александр Бевз подтвердил, что новый план был сокращен до 19 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры, сказал, что «список необходимых шагов для прекращения войны может стать реалистичным», а щекотливые вопросы он планирует обсудить с Трампом.

