0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні вперше виплатили компенсацію фермеру, який розмінував ділянку за власні кошти

141
В Україні вперше виплатили компенсацію фермеру, який розмінував ділянку за власні кошти
В Україні вперше виплатили компенсацію фермеру, який розмінував ділянку за власні кошти
Фермер із Херсонщини отримав майже 5 млн грн компенсації вартості розмінування ділянки, очищеної власним коштом.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Там зазначили, що Центр гуманітарного розмінування оплатив перший договір з розмінування земель, які фермер очистив власним коштом. Йдеться про сільськогосподарське товариство «Перше травня» в Херсонській області, якому фахівці «Укроборонсервісу» в березні-квітні 2023 року очистили ділянку площею понад 1 150 гектарів. Вартість таких робіт тоді склала майже 6 мільйонів гривень.
Читайте також
За умовами державної програми компенсації вартості розмінування земель, фермер отримав 80% цієї суми — 4,76 мільйона гривень.

Що відомо про ділянку

  • Ділянка, за яку сільгосптовариство «Перше травня» отримало компенсацію, розташована в Бериславському районі Херсонської області.
  • Там вирощують здебільшого зернові або олійні культури.
  • Під час наступу росіян у 2022 році частина цих земель постраждала від бойових дій, а значна частина техніки, тваринницькі комплекси були пошкоджені або знищені внаслідок обстрілів.

Як працює компенсація від держави за розмінування

Державна програма компенсації вартості розмінування аграрних земель дозволяє фермерам, які планують розмінувати угіддя, отримати 100% вартості гуманітарного розмінування.
Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування.
Щоб взяти участь в програмі, фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр.
Також віднедавна скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування можуть фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства. Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів України.
Раніше ми повідомляли, що за підрахунками Рахункової палати, за поточних темпів на розмінування України знадобиться 83 роки.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems