«Мирний план» Трампа підставляє український народ під удар, — сенатор США

133
28-пунктний «мирний план» щодо завершення війни росії проти України, представлений адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки, підставляє український народ під удар.
Таку заяву зробив сенатор-демократ Кріс Ван Холлен, пише The Hill.
«Ми бачимо, як адміністрація Трампа раз за разом підставляє український народ під удар і стає на бік володимира путіна, і саме це вони зробили, коли кілька днів тому висунули цей 28-пунктний план і зажадали, щоб [президент України Володимир] Зеленський і Україна прийняли його до Дня подяки», — заявив він.
Сенатор додав, що, за деякими повідомленнями, держсекретар США Марко Рубіо навіть сказав двом сенаторам США, що насправді це російський план. Хоча згодом Рубіо це спростував.
Коментуючи переговори в Женеві, де США обговорювали план з представниками України та країн Європи, Ван Холлен заявив, що «очевидно, українці та американці зараз мають спільну позицію».
«Але якщо ви росія, ви скажете: «Я візьму той оригінальний план [президента] Трампа, так? Я не розумію, до чого це призведе», — додав він.
Видання зазначає, що цей «мирний план» зазнав критики і з боку європейських лідерів. Вони стверджують, що він потребує «доопрацювань». Крім того, розкритикували його проукраїнські законодавці з Республіканської партії. За їхніми словами, він сприяє росії.
Після зустрічі в Женеві представник української делегації Олександр Бевз підтвердив, що новий план скоротили до 19 пунктів. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори, сказав, що «перелік необхідних кроків для припинення війни може стати реалістичним», а делікатні питання він планує обговорити з Трампом.
За матеріалами:
УНІАН
