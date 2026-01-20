Как платить за землю в 2026 году — разъяснение ГНС Сегодня 20:00 — Аграрный рынок

Как платить за землю в 2026 году — разъяснение ГНС

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земельного участка в 2026 году (за 2025 год) составляет 1,08. Он применяется ко всем категориям земель и видам земельных угодий.

Такую информацию предоставила Государственная служба Украины по геодезии, картографии и кадастра в соответствии с требованиями статьи 289 Налогового кодекса Украины.

Как применяется коэффициент индексации

коэффициент индексации применяется кумулятивно;

расчет платы за землю зависит от даты проведения нормативной денежной оценки земель;

порядок применения определен пунктом 289.2 статьи 289 Налогового кодекса Украины.

Нормативная денежная оценка земельного участка с учетом коэффициента индексации является налогооблагаемой базой земельным налогом. Она используется для расчета суммы арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Коэффициенты индексации в предыдущие годы

1996 год — 1,703; 1997 год — 1,059; 1998 год — 1,006; 1999 год — 1,127; - 2000 год — 1,182; 2001 год — 1,02; 2005 год — 1,035; 2007 год — 1,028; 2008 год -1,152; 2009 год — 1,059; 2010 год — 1,0; 2011 год — 1,0; 2012 год — 1,0; 2013 год -1,0: 2014 год — 1,249; 2014 год — 1,249; 2015 год — 1,433 (кроме с/х угодий), 1,2 (с/х угодья); 2016 год — 1,06 (несельскохозяйственные земли), 1,0 (с/х угодья); 2021 год — 1,1 (несельскохозяйственные), 1,0 (с/х угодья);

Во время войны:

2022 год — 1,15 (кроме с/х угодий), 1,0 (с/х угодий);

2023 год — 1,051 (для всех категорий земель);

2024 год — 1,12 (для всех категорий земель).

Индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.

Раньше мы писали , как можно продать землю, если она не приватизирована. Юрист Лариса Величко рассказала, что согласно положениям действующего законодательства Украины, в частности статьи 377 Гражданского кодекса Украины и статьи 120 Земельного кодекса Украины, при продаже дома без приватизированного земельного участка предусмотрен принцип целостности недвижимости и земли, на которой она расположена.

«Это означает, что при переходе права собственности на дом автоматически переходит и право пользования земельным участком, хотя собственность на землю при этом не меняется», — отмечает юрист.

