ІТ-образование: как защитникам получить ваучеры на обучение

ІТ-образование: как защитникам получить ваучеры на обучение
ІТ-образование: как защитникам получить ваучеры на обучение
Для защитников и защитниц Украины открыт дополнительный набор на бакалавриат. Они имеют возможность получить ваучер до 30 280 грн на обучение по ІТ-специальностям для получения высшего образования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Кто может получить ваучер

Отмечается, что эта возможность предоставляется участникам боевых действий, уволенным с военной службы.

Кроме того, они вправе поступать без прохождения НМТ.
Среди специальностей:
  • F2 Инженерия программного обеспечения;
  • F3 Компьютерные науки;
  • F7 Компьютерная инженерия;
  • F5 Кибербезопасность и защита информации;
  • F6 Информационная система и технологии.
Заявки принимаются до 20 октября. Каждый может выбрать любую форму обучения.
Напомним, в августе украинские ІТ-специалисты получили 80,5 тысячи предложений от рекрутеров. Это на 8% меньше, чем в июле. В общем, за лето объем предложений почти не отличался от весенних показателей, но структура изменилась.
Больше всего предложений осталось в категориях:
  • маркетинг — около 15% от всех вакансий (весной было 13%);
  • JavaScript — 6% (было почти 7%);
  • Python — почти 6% (было 6%).
При оптимистическом сценарии из Украины после завершения войны может уехать от 8% ІТ-специалистов — примерно 19−20 тысяч человек. В то же время пессимистический сценарий предполагает выезд трети специалистов — 74−75 тысяч айтишников.
