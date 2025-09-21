ІТ-образование: как защитникам получить ваучеры на обучение Сегодня 13:07 — Личные финансы

ІТ-образование: как защитникам получить ваучеры на обучение

Для защитников и защитниц Украины открыт дополнительный набор на бакалавриат. Они имеют возможность получить ваучер до 30 280 грн на обучение по ІТ-специальностям для получения высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Кто может получить ваучер

Отмечается, что эта возможность предоставляется участникам боевых действий, уволенным с военной службы.

Кроме того, они вправе поступать без прохождения НМТ.

Среди специальностей:

F2 Инженерия программного обеспечения;

F3 Компьютерные науки;

F7 Компьютерная инженерия;

F5 Кибербезопасность и защита информации;

F6 Информационная система и технологии.

Заявки принимаются до 20 октября. Каждый может выбрать любую форму обучения.

Напомним, в августе украинские ІТ-специалисты получили 80,5 тысячи предложений от рекрутеров. Это на 8% меньше, чем в июле. В общем, за лето объем предложений почти не отличался от весенних показателей, но структура изменилась.

Больше всего предложений осталось в категориях:

маркетинг — около 15% от всех вакансий (весной было 13%);

JavaScript — 6% (было почти 7%);

Python — почти 6% (было 6%).

При оптимистическом сценарии из Украины после завершения войны может уехать от 8% ІТ-специалистов — примерно 19−20 тысяч человек. В то же время пессимистический сценарий предполагает выезд трети специалистов — 74−75 тысяч айтишников.

