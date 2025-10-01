0 800 307 555
Продажа новых авто: как изменились правила

Технологии&Авто
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 1182 от 25 сентября 2025 года, вносятся существенные изменения в порядок торговли транспортными средствами.
Что изменили
Изменения обязывают продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям исчерпывающую и стандартизированную информацию об официальных удельных расходах топлива и выбросах CO2.
Согласно документу, ключевым исполнительным элементом определено Министерство развития общин и территорий, которое обязано обеспечить:
  • Создание и поддержка функционирования справочника по удельным расходам топлива и удельным выбросам CO2 для всех новых легковых автомобилей.
  • Ежегодное обновление справочника (не позднее 31 марта).
  • Размещение справочника на своем официальном веб-сайте.
Требования
Документ также устанавливает четкие требования к хозяйствующим субъектам относительно способов информирования потребителей.
В частности, правила размещения этикетки на авто (Vehicle Label), плакатов или электронных дисплеев, промо-материалов.
Сроки
Изменения вступят в силу через 9 месяцев с момента обнародования, то есть летом следующего года.

Автогражданка (ОСАГО)

Ранее Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто. Субъектов хозяйствования освободили от обязанности перерегистрации на себя находящегося на государственной регистрации транспортного средства для его последующей продажи.
Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем осуществить дальнейшую продажу.
По материалам:
Finance.ua
АвтоКабмин
