Продажа новых авто: как изменились правила Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

Продажа новых авто: как изменились правила

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 1182 от 25 сентября 2025 года, вносятся существенные изменения в порядок торговли транспортными средствами.

Что изменили

Изменения обязывают продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям исчерпывающую и стандартизированную информацию об официальных удельных расходах топлива и выбросах CO2.

Согласно документу, ключевым исполнительным элементом определено Министерство развития общин и территорий, которое обязано обеспечить:

Создание и поддержка функционирования справочника по удельным расходам топлива и удельным выбросам CO2 для всех новых легковых автомобилей.

для всех новых легковых автомобилей. Ежегодное обновление справочника (не позднее 31 марта).

Размещение справочника на своем официальном веб-сайте.

Требования

Документ также устанавливает четкие требования к хозяйствующим субъектам относительно способов информирования потребителей.

В частности, правила размещения этикетки на авто (Vehicle Label), плакатов или электронных дисплеев, промо-материалов.

Сроки

Изменения вступят в силу через 9 месяцев с момента обнародования, то есть летом следующего года.

упрощает торговлю подержанными авто. Субъектов хозяйствования освободили от обязанности перерегистрации на себя находящегося на государственной регистрации транспортного средства для его последующей продажи. Ранее Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, которыйСубъектов хозяйствования освободили от обязанности перерегистрации на себя находящегося на государственной регистрации транспортного средства для его последующей продажи.

Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем осуществить дальнейшую продажу.

