Great Wall представил электрический кроссовер

Great Wall представил электрический кроссовер
Марка Ora, входящая в состав Great Wall, полностью раскрыла дизайн компактного электрического кроссовера паркетника. Ожидается, что модель будет предложена с единственным двигателем на передней оси.
Облик Ora 5 выполнен в стиле нынешнего бестселлера марки — хэтчбека Good Cat. Электромобилю достались аналогичные круглые фары и встроенная непосредственно в багажную дверь полоска задних фонарей. Впрочем, кузов у ​​Ora 5 все же свой. Кроме того, кроссовер будет предложен с лидаром над лобовым стеклом.
А еще кроссовер заметно больше хэтчбека. Длина Ora 5 составляет 4471 мм, ширина — 1833 мм, высота — 1641 мм, колесная база — 2720 мм. Для сравнения, габариты актуального Ora Goot Cat: 4235/1825/1596 мм, расстояние между осями — 2650 мм. Как и хэтч, кроссовер имеет 18-дюймовые диски.
Внутри Ora 5 тоже подражает хэтчбеку. Здесь двухспицевый руль, отдельные экраны приборной панели и мультимедиа. При этом кроссовер получил полноценный двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.
Кроссовер сертифицирован с единственным электродвигателем мощностью 204 л.с. Скорее всего, он расположен на передней оси. Про батарею данных еще нет. На домашний рынок Ora 5 должно выйти в ближайшее время.
