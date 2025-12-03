Какие украинцы вернутся домой после войны — мнение демографа Сегодня 14:24 — Личные финансы

Какие украинцы вернутся домой после войны — мнение демографа

После войны домой могут вернуться скорее украинские врачи и юристы, чем мастера маникюра. В то же время все зависит от безопасности и других условий, которые ожидают беженцев на родине.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. Птухи Элла Либанова, пишет РБК-Украина.

По ее словам, большинство вынужденных переселенцев до сих пор потребляют контент на русском языке в странах ЕС, включая Польшу. Из-за постоянного присутствия российской пропаганды они получают искаженную картину событий в Украине, что создает дополнительные барьеры для возвращения.

Либанова призвала украинцев поддерживать связь со знакомыми за границей, чтобы те понимали реальное положение дел и ощущали связь с домом.

Комментируя вопрос возвращения украинцев, Либанова подчеркнула, что ее прежние оценки о возможном возвращении 60% вынужденных мигрантов основывались на ситуации 2022 года, когда казалось, что война может завершиться быстрее. Но сейчас она ожидает, что вернется примерно треть — как это было после Балканских войн.

«Раньше говорила, что домой вернется 60% украинцев, а теперь — 30%. Вопрос: когда я это говорила? В 2022 году, когда все думали, что война скоро закончится, или в крайнем случае — в начале 2023-го, особенно после того, как россиян отогнали от Харькова. Тогда точно более половины вернулись бы. Сейчас ситуация иная: больше разрушено здесь, больше адаптированы там. Поэтому теперь я мечтаю о трети, которая вернется домой. И ориентируюсь я на опыт Балканских войн — там как раз возвращалась треть», — объяснила Либанова.

Ключевые факторы, которые могут стимулировать возвращение

Она назвала безопасность — не только текущую, но и долгосрочную оценку рисков.

«Ведь агрессивный сосед, к сожалению, у нас, останется. И есть риск того, что через три-пять-десять лет мы получим новую серию конфликтов. От этого не застрахованы ни мы, ни Европа», — отмечает специалист.

Жилье и возможность трудоустройства, по ее словам, являются следующими по важности условиями: если жилье сохранилось, шансы на возвращение выше, если нет — решение становится значительно сложнее. Важно и видение перспектив для детей.

Либанова напомнила, что во время небольшой волны возвращений в 2023 году дети среднего возраста нередко настаивали на возвращении в Украину.

Еще одним существенным фактором она назвала вопрос родственных связей: шансы на возвращение существенно уменьшаются, если вся семья уехала за границу. Наличие же родственников в Украине повышает вероятность возвращения.

В итоге она выразила надежду, что в Украину вернутся, прежде всего, высококвалифицированные специалисты — медики, юристы и другие специалисты, поскольку за рубежом они часто вынуждены работать не по специальности.

