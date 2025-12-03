Еще одна страна сокращает финансирование поддержки украинских беженцев Сегодня 18:33 — Личные финансы

Сейм Латвии в финальном чтении принял поправки в закон о поддержке граждан Украины, предусматривающих отказ от нескольких видов помощи.

Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Выполнение плана мер поддержки на 2025 год правительство Латвии выделило 65 миллионов евро.

На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 39 717 846 евро.

Учитывая указанное сокращение финансирования, будет пересмотрен набор поддержки и услуг, предоставляемых гражданским жителям Украины.

«В настоящее время государство обеспечивает, что житель Украины, начиная трудовые правоотношения или будучи самозанятым, имеет право получить единовременное пособие на начало трудоустройства в размере одной минимальной месячной зарплаты», — говорится в сообщении.

Учитывая, что жители Украины задействованы на рынке труда Латвии или ведут хозяйственную деятельность, а также то, что доступны другие общие механизмы поддержки занятости, продолжение этой меры поддержки больше не актуально, считает МВД.

В то же время, жители Украины сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в таком же объеме, как граждане Латвии.

Принятые изменения предусматривают, что теперь жители Украины будут иметь такие же права и в таком же объеме на скидки на проезд и провоз багажа на субсидированных маршрутах регионального значения, как категории пассажиров, которым такие скидки установлены нормативными актами по категориям скидок на проезд, порядку их применения и размера в Латвии.

