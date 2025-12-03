0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна страна сокращает финансирование поддержки украинских беженцев

Личные финансы
18
Сейм Латвии в финальном чтении принял поправки в закон о поддержке граждан Украины, предусматривающих отказ от нескольких видов помощи.
Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Читайте также
Выполнение плана мер поддержки на 2025 год правительство Латвии выделило 65 миллионов евро.
На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 39 717 846 евро.
Учитывая указанное сокращение финансирования, будет пересмотрен набор поддержки и услуг, предоставляемых гражданским жителям Украины.
Читайте также
«В настоящее время государство обеспечивает, что житель Украины, начиная трудовые правоотношения или будучи самозанятым, имеет право получить единовременное пособие на начало трудоустройства в размере одной минимальной месячной зарплаты», — говорится в сообщении.
Учитывая, что жители Украины задействованы на рынке труда Латвии или ведут хозяйственную деятельность, а также то, что доступны другие общие механизмы поддержки занятости, продолжение этой меры поддержки больше не актуально, считает МВД.
В то же время, жители Украины сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в таком же объеме, как граждане Латвии.
Принятые изменения предусматривают, что теперь жители Украины будут иметь такие же права и в таком же объеме на скидки на проезд и провоз багажа на субсидированных маршрутах регионального значения, как категории пассажиров, которым такие скидки установлены нормативными актами по категориям скидок на проезд, порядку их применения и размера в Латвии.
Ранее мы писали, что Латвийское правительство рассматривает полный демонтаж на восточной границе страны железнодорожных путей, ведущих в россию. Окончательное решение планируется принять в начале 2026 года.
Также Правительство Латвии предоставляет Украине еще 125 тысяч евро на восстановление энергетических объектов и подготовку к зиме. Об этом сообщала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems