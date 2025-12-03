Банки будут платить 50% налогов с прибыли в 2026 году — закон принят
Верховная Рада приняла Закон № 14097 об особенностях налогообложения банков в 2026 году и переносе запуска е-акциза.
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
Что меняется
1. В 2026 году банки будут платить налог на прибыль по ставке 50% без возможности учитывать убытки прошлых лет.
Как отмечают в ВР, это позволит обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет в условиях войны.
Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, это уже в третий раз депутаты решили обложить банки налогом.
«Увеличили им налог в 2026 году с 25% до 50%… То есть такая ставка будет собираться каждый квартал следующего года и первый квартал 27-го. Соответственно должен принести 15−23 млрд в 2026-м и где-то 5 в 27-м году», — написал нардеп.
2. Введение е-акциза переносится до 1 ноября 2026 года, продление налоговых льгот для энергетического оборудования и товаров оборонного назначения — до 2027 года.
«Закон призван поддержать финансовую устойчивость государства и учитывает потребности как сектора безопасности, так и экономики», — говорится в сообщении.
Что говорят в НБУ о повышенном налоге
Национальный банк называет введение повышенной ставки налога на прибыль банков рискованным решением.
Регулятор указал на ограниченный ресурс банковской системы — именно поэтому дальнейшее применение повышенного налога может негативно повлиять на сектор и уменьшить его возможности поддерживать восстановление экономики.
К тому же, как мы сообщали в статье, по мнению НБУ, это будет иметь незначительный или существенно ниже заявленного, фискальный эффект. Большинство налогов и так будут получены от государственных банков, которые платят государству дивиденды.
