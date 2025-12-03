⚡ Рада приняла бюджет на 2026 год Сегодня 15:52

3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. Законопроект получил 257 голосов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Министр финансов Сергей Марченко в ходе выступления в парламенте отметил, что бюджет сохраняет основные приоритеты, которые были предусмотрены при представлении законопроекта: обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны, образования, социальной защиты граждан и т. д.

«На следующий год нам нужно сгенерировать от международных партнеров более 45 млрд долларов», — подчеркнул министр финансов.

Документ, по его словам, сбалансирован, при этом власти вынуждены сохранять большой дефицит бюджета из-за продолжения военной агрессии рф, которая отбирает основной ресурс.

Доходы госбюджета составят 2,918 трлн грн. Расходы бюджета составят 4,781 трлн.

Предельный объем дефицита госбюджета был увеличен почти на 6 млрд грн — до 1,9 трлн грн, таким образом, уровень дефицита составляет 18,5% ВВП.

Расходы на оборону и безопасность запланированы в объеме 2,8 трлн, это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году).

Расходы также составят:

социальная защита — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

здравоохранение — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

образование — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

науку — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

на ветеранскую политику — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);



на поддержку экономики — 41,5 млрд грн.



«Второй приоритет — сектор образования, на который добавлен существенный ресурс, что позволит выполнить задачу повышения оплаты труда педагогов не только в школах, но и в целом по сектору образования», — сказал Марченко.

На социальную поддержку граждан предусмотрено около 470 млрд грн, на ветеранскую политику — 19 млрд грн, что на 6,3 млрд грн больше, чем в 2025 году.

На здравоохранение было выделено почти 260 млрд грн.

Зарплаты и пенсии

Показатель минимальной заработной платы с 1 января составит 8647 грн. После вычета обязательных налогов и сборов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора работники получат примерно 6 658,19 грн.

Минимальная пенсия увеличится на 234 грн с 2361 грн до 2595 грн. Также предусмотрена индексация с 1 марта для 10,3 млн получателей.

Кроме того, предусматриваются следующие суммы:

средняя зарплата по Украине — 30 032 грн (+4 146 грн);

средняя выплата, при которой возможно бронирование работников — 21 617,50 грн (+1 617,50 грн);

зарплаты медиков первичной и экстренной помощи — 35 000 грн.

Прожиточный минимум:

общий ПМ — 3 209 грн на одного человека;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных граждан — 3 328 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн;

для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

