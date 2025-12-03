рф «проедает» стратегические запасы золота Сегодня 17:42

Золото

Центробанк россии открыл доступ к металлу для банков, госкомпаний и отдельных инвестиционных структур. Этот шаг стал серьезным изменением в финансовой политике, поскольку ранее ЦБ рф только накапливал золото, получая его от Министерства финансов.

По информации Службы внешней разведки Украины (СВРУ), ЦБ рф открыл доступ к металлу для банков, госкомпаний и отдельных инвестиционных структур.

Для регулятора страны-агрессора это вынужденный шаг: золото фактически превращается в инструмент поддержки рубля, латания ликвидности корпораций и покрытия бюджетных нужд в условиях стремительного истощения других ресурсов.

До 2025 года ЦБ рф не продавал золото коммерческим участникам рынка — он только принимал его от министерства финансов, наращивая собственные резервы. Теперь же регулятор переходит к распродаже, в то время как Фонд национального благосостояния (ФНБ) стремительно теряет ликвидные активы: из 113,5 млрд долл. в 2022 году до 51,6 млрд долл. в 2025 году. Объемы золота в структуре фонда за это время сократились на 57% - с 405,7 т до 173,1 т.

Масштабы этой распродажи значительны. По прогнозам, только в течение 2025 года объемы продаж могут составить ориентировочно 30 млрд долл., что эквивалентно около 230 тоннам драгоценного металла. В 2026 г. эта тенденция, вероятно, продолжится с ожидаемыми объемами не менее 15 млрд долл. (115 тонн).

Такая масштабная монетизация резервов ускоряет истощение запасов, которые и так находятся под давлением санкций и падения доступных валютных инструментов.

«Стратегия продажи золота якобы позволяет оперативно подпитывать бюджет и удерживать стабильность рубля, однако формирует долгосрочные риски: углубляет дефицит ликвидных резервов, делает государственные финансы более зависимыми от распродажи активов и ограничивает возможности для будущих интервенций. Фактическое „проедание“ резервов насколько суженным стало финансовое пространство Москвы в условиях санкционного давления», — отмечает СВРУ.

Центральный банк рф продает золото напрямую, делая его доступным для ряда ключевых игроков внутреннего рынка, в том числе российских банков, государственных компаний и определенных инвестиционных структур.

Этот беспрецедентный шаг имеет глубокие экономические предпосылки и долгосрочные последствия. В первую очередь аналитики рассматривают эту продажу как вынужденную меру, направленную на получение остро необходимой ликвидности.

