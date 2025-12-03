День финансов: бюджет на 2026 год, 50% налоги для банков, цены на газ Сегодня 17:33

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год, а также приняла Закон № 14097 об особенностях налогообложения банков в 2026 году.

Новый бюджет Украины на 2026 год

3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. Законопроект получил 257 голосов. Более подробно смотрите инфографику.

Налогообложение банков в 2026 году

В 2026 году банки будут платить налог на прибыль по ставке 50% без возможности учитывать убытки прошлых лет. Как отмечают в ВР, это позволит обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет в условиях войны.

Прекращение импорта российского газа в Европу

Сегодня, 3 декабря, председательство Совета и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по регламенту постепенного прекращения импорта российского природного газа.

Компенсации для бизнеса

С 1 января 2026 года в Украине заработает новый механизм страхования имущества от военных рисков. Благодаря этому украинский бизнес сможет получить компенсацию.

Тарифы на газ в декабре

В декабре на рынке газа для населения произойдут изменения: станет на одного поставщика меньше, а цены обновятся. Хотя годовые тарифы остаются стабильными, месячные предложения на декабрь снизились.

Курс доллара в начале декабря

В украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение текущей недели декабря, которая истекает 07.12.25, стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 42,3−42,8 грн. Не исключается рост курса валют как в покупке, так и в продаже.

В Украине выросла средняя зарплата

В октябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26913 грн. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с сентябрем, когда средняя зарплата была 26 623 грн.

🌱 Инвестиции в украинские картины приобретают особое значение в 2025 году, ведь этот рынок в определенной степени отражает как внутренние социальные трансформации, так и глобальный интерес к национальной идентичности. Читайте детали в статье:

Как изменились доходы украинцев за последний год

Каждый пятый украинец в 2025 году стал зарабатывать больше, чем в прошлом году. Четверть опрошенных отметили, что стали зарабатывать меньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber. В опросе приняли участие более 18 тысяч пользователей.

