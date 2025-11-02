ТОП-6 бюджетных авиакомпаний для путешествий по Европе
Путешествия по Европе уже давно перестали быть роскошью. Благодаря развитию бюджетных авиакомпаний — лоукостеров — можно легко посетить несколько стран по стоимости одного стандартного билета. Главное знать, где искать выгодные предложения, как планировать маршруты и когда покупать билеты, чтобы не переплачивать.
Ryanair — король бюджетных перелетов
Ирландская компания имеет самую большую сеть направлений в ЕС, которая охватывает сотни городов — от популярных туристических центров до малоизвестных регионов.
Ryanair часто устраивает акции с билетами от 5−10 евро, а в сезон скидок цены могут снижаться еще больше.
Важно лишь бронировать заранее и не выбирать дополнительные услуги — багаж, выбор места или приоритетную посадку, ведь именно они существенно увеличивают общую сумму.
Wizz Air — лучший выбор для Восточной Европы
Wizz Air особенно удобен для украинцев, ведь летает из многих городов Польши, Венгрии, Германии и других стран, куда легко добраться наземным транспортом.
Компания предлагает привлекательные тарифы и имеет собственную программу Wizz Discount Club, которая предоставляет скидки на билеты, багаж и даже сопутствующие услуги.
Это идеальный вариант для тех, кто планирует поездки по Европе с минимальным бюджетом, но не хочет жертвовать комфортом. А еще — отличный способ спланировать «евротур», комбинируя дешевые рейсы между соседними странами.
easyJet — комфортные путешествия по Западной Европе
Британский лоукостер easyJet — один из самых популярных в Западной Европе. Он имеет мощную маршрутную сеть, охватывающую Великобританию, Францию, Италию, Германию и Швейцарию.
Особенность easyJet в том, что большинство рейсов прибывают в центральные аэропорты, что значительно экономит время и затраты на трансфер.
Vueling — идеальный для путешествий по Южной Европе.
Испанский лоукостер Vueling — отличный выбор для путешествий по Испании, Португалии или Италии.
Компания имеет базы в Барселоне и Мадриде, предлагая десятки рейсов между курортными и культурными центрами Средиземноморья.
Vueling часто выбирают туристы, ищущие баланс между ценой и сервисом. А если планируете путешествие с несколькими пересадками, бронируйте заранее — билеты на популярные направления (например Барселона-Рим или Лиссабон-Неаполь) раскупают за несколько недель.
Transavia — из Франции и Нидерландов на море
Transavia — дочерняя компания авиагруппы Air France-KLM, специализирующаяся на бюджетных рейсах из Франции и Нидерландов. Она предлагает удобные маршруты в популярные курорты Испании, Греции, Италии и Хорватии.
Особенность Transavia — стабильность сервиса. Это надежный вариант для тех, кто ценит пунктуальность и привык к стандартам крупных авиакомпаний, но не хочет переплачивать за билет.
Norwegian Air — бюджетные путешествия по Скандинавии.
Норвежский перевозчик Norwegian Air открывает доступ к дешевым рейсам между городами Скандинавии, Великобритании и даже Исландии.
Компания также предлагает приятные бонусы для постоянных клиентов и развитую программу лояльности.
Этот лоукостер поможет тем, кто хочет открыть Северную Европу — от живописных фьордов Норвегии до огней Стокгольма или Копенгагена.
Как сэкономить на лоукостах: советы путешественникам
Чтобы найти действительно выгодный рейс, следует планировать путешествие заранее. Самые низкие цены появляются за 1,5−3 месяца до вылета. Также избегайте пиковых дат — праздников, выходных и периодов отпусков.
Лучшая стратегия — выбирать рейсы по будням и путешествовать только с ручной кладью. Это не только дешевле, но и быстрее: не нужно ждать багажа или переживать за его утрату.
