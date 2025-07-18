Польская авиакомпания готовится возобновить рейсы в Украину — Finance.ua

Польская авиакомпания готовится возобновить рейсы в Украину Сегодня 03:11 — Мир

Польская авиакомпания готовится возобновить рейсы в Украину

Польская авиакомпания LOT объявила о готовности возобновить полеты в Украину через шесть недель после наступления устойчивого мира и признания воздушного пространства страны безопасным.

Об этом издание Avianews сообщило со ссылкой на заявление авиакомпании.

На первом этапе возвращения в Украину LOT планирует возобновить рейсы из Варшавы в Киев и Львов. Эти рейсы были основными для авиакомпании до 2022 года.

В дальнейшем LOT может расширить сеть маршрутов, добавив в нее аэропорты, инфраструктура которых будет восстановлена.

Также LOT думает о запуске рейсов в Украину из региональных аэропортов Польши.

Компания готова привлечь четыре лайнера Boeing 737 MAX 8, которые рассчитаны на перевозку 186 пассажиров.

Ryanair и Wizz Air. Напомним, ранее о готовности возобновления полетов заявляли европейские авиакомпании AirBaltic

Напомним, полеты гражданской авиации над Украиной были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.

Министерство развития общин совместно с руководителями международных аэропортов представили дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Международный аэропорт «Львов» изучает возможность открытия рейсов для гражданской авиации во время военного положения при обеспечении безопасности. А в аэропорту «Борисполь» говорят , что смогут возобновить работу за три недели, как только в Украине будет достаточно безопасно.

Українські Новини По материалам:

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