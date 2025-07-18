Польская авиакомпания готовится возобновить рейсы в Украину — Finance.ua
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Польская авиакомпания готовится возобновить рейсы в Украину

Мир
10
Польская авиакомпания готовится возобновить рейсы в Украину
Польская авиакомпания готовится возобновить рейсы в Украину
Польская авиакомпания LOT объявила о готовности возобновить полеты в Украину через шесть недель после наступления устойчивого мира и признания воздушного пространства страны безопасным.
Об этом издание Avianews сообщило со ссылкой на заявление авиакомпании.
На первом этапе возвращения в Украину LOT планирует возобновить рейсы из Варшавы в Киев и Львов. Эти рейсы были основными для авиакомпании до 2022 года.
В дальнейшем LOT может расширить сеть маршрутов, добавив в нее аэропорты, инфраструктура которых будет восстановлена.
Также LOT думает о запуске рейсов в Украину из региональных аэропортов Польши.
Компания готова привлечь четыре лайнера Boeing 737 MAX 8, которые рассчитаны на перевозку 186 пассажиров.
Напомним, ранее о готовности возобновления полетов заявляли европейские авиакомпании AirBaltic, Ryanair и Wizz Air.
Напомним, полеты гражданской авиации над Украиной были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.
Министерство развития общин совместно с руководителями международных аэропортов представили дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.
Международный аэропорт «Львов» изучает возможность открытия рейсов для гражданской авиации во время военного положения при обеспечении безопасности. А в аэропорту «Борисполь» говорят, что смогут возобновить работу за три недели, как только в Украине будет достаточно безопасно.
По материалам:
Українські Новини
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