Ще одна європейська авіакомпанія готова відновити польоти з України після «відкриття неба» — Finance.ua
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Ще одна європейська авіакомпанія готова відновити польоти з України після «відкриття неба»

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Ще одна європейська авіакомпанія готова відновити польоти з України після «відкриття неба»
Ще одна європейська авіакомпанія готова відновити польоти з України після «відкриття неба»
Керівництво авіакомпанії AirBaltic чекає на відновлення повітряного сполучення в Україні, щоб повернутися на ринок.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України за підсумками зустрічі представників авіаперевізника із заступником міністра Сергієм Деркачем.
Наголошується, що основною темою перемовин став поточний стан цивільної авіації України, можливості підтримки та навчання українських фахівців, аналіз Оцінки ризиків (документа мінімізації ризиків для часткового відкриття повітряного простору).
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Цей документ був напрацьований наприкінці минулого року спільно з Мінрозвитку, Украерорухом та військовими і визначає ключові загрози під час часткового відкриття повітряного простору та заходи, необхідні для їх мінімізації.
За словами Деркача, зараз документ опрацьовується спільно з авіакомпаніями та профільними регуляторами.
«Наразі наш пріоритет у сфері цивільної авіації — це збереження персоналу та придатності інфраструктури аеропортів, забезпечення стабільного функціонування аеронавігації. У той же час, безпека — це основне у питанні відкриття повітряного простору. Без створення безпекових умов відповідні рішення неможливі», — зазначив Деркач.
За словами першого віцепрезидента AirBaltic Томаса Рамдала, компанія зацікавлена повернутися до польотів з України. Він зауважив, що ці наміри і плани є послідовними, і, коли це буде безпечно, Air Baltic дотримається цього зобов’язання.
«Безпека наших співробітників, пасажирів та операцій завжди буде нашим найвищим пріоритетом, і після нашого другого особистого візиту до Києва підготовка до нашого повернення йде повним ходом. Ми з нетерпінням чекаємо на відновлення життєво важливого повітряного сполучення та сприяння відновленню авіації України», — заявив Рамдал.
За матеріалами:
Укрінформ
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