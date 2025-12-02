Как сохранить право на пенсию для жителей временно оккупированных территорий Сегодня 14:33 — Личные финансы

Как сохранить право на пенсию для жителей временно оккупированных территорий

Пенсионный фонд Украины напомнил, что нужно обязательно извещать о неполучении пенсии или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации. Несоблюдение этого условия с 2026 года может привести к потере выплат определенным категориям граждан.

Как известить ПФУ

1. Через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Во вкладке «Дистанционное информирование» нужно авторизироваться с помощью КЭП или ія. Підпис и отметить факт неполучения пенсии и страховых выплат от рф.

2. Посредством заявления о назначении или перерасчете пенсии.

Заявление можно подать в личном кабинете ПФУ с помощью КЭП. Как это сделать:

В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите «Заявление на назначение пенсии» или «Заявление на перерасчет пенсии». Заполнить необходимые поля. В блоке «Пенсия другого вида по другим законам Украины или другому государству» указать данные и добавить сканкопии паспорта и идентификационного кода.

3. При видеоидентификации.

Устно сообщить о неполучении выплат специалисту Главного управления. Зарегистрироваться можно через:

веб-портал электронных услуг ПФУ «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи»;

контакт-центр ПФУ по телефонам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71.

4. Лично.

Подать заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в октябре средний размер заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составляет 21 578 грн 46 коп. Это более чем на 388 грн больше показателя за сентябрь.

Украинцы, которые в результате живут за пределами страны, могут продолжать формировать страховой стаж для будущей пенсии. Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, взнос должен быть не менее минимального страхового платежа. На сегодняшний день это 1760 грн, то есть 22% минимальной зарплаты в 8000 грн (примерно 36 евро). Регулярно оплачивая эту сумму, украинец постепенно приобретает стаж.

