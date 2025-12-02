Как сохранить право на пенсию для жителей временно оккупированных территорий
Пенсионный фонд Украины напомнил, что нужно обязательно извещать о неполучении пенсии или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации. Несоблюдение этого условия с 2026 года может привести к потере выплат определенным категориям граждан.
Как известить ПФУ
1. Через личный кабинет на веб-портале ПФУ.
Во вкладке «Дистанционное информирование» нужно авторизироваться с помощью КЭП или ія. Підпис и отметить факт неполучения пенсии и страховых выплат от рф.
2. Посредством заявления о назначении или перерасчете пенсии.
Заявление можно подать в личном кабинете ПФУ с помощью КЭП. Как это сделать:
- В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите «Заявление на назначение пенсии» или «Заявление на перерасчет пенсии».
- Заполнить необходимые поля.
- В блоке «Пенсия другого вида по другим законам Украины или другому государству» указать данные и добавить сканкопии паспорта и идентификационного кода.
3. При видеоидентификации.
Устно сообщить о неполучении выплат специалисту Главного управления. Зарегистрироваться можно через:
- веб-портал электронных услуг ПФУ «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи»;
- контакт-центр ПФУ по телефонам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71.
4. Лично.
Подать заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в октябре средний размер заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составляет 21 578 грн 46 коп. Это более чем на 388 грн больше показателя за сентябрь.
Украинцы, которые в результате живут за пределами страны, могут продолжать формировать страховой стаж для будущей пенсии. Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, взнос должен быть не менее минимального страхового платежа. На сегодняшний день это 1760 грн, то есть 22% минимальной зарплаты в 8000 грн (примерно 36 евро). Регулярно оплачивая эту сумму, украинец постепенно приобретает стаж.
