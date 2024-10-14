За 9 месяцев «Укргаздобыча» увеличила добычу газа на 6,5% — Finance.ua

За 9 месяцев «Укргаздобыча» увеличила добычу газа на 6,5% Сегодня 20:23 — Энергетика

В январе-сентябре 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, акционерное общество «Укргаздобыча» увеличило добычу газа (товарного) на 6,5% до 10,4 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении компании.

«В течение 9 месяцев закончили бурение 71 скважины, 60 из которых ввели в эксплуатацию. Из новых скважин у 17 дебит более 100 тыс. куб. составил свыше 100 тыс. куб. м в сутки. Также на 6 скважинах старого эксплуатационного фонда были выполнены внутрискважинные операции, после чего их дебит достиг более 100 тыс. куб. м в день. За этот год добыто 372 тыс. тонн жидких углеводородов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил и.о. генерального директора «Укргаздобычи» Сергей Лагно.

В 2023 году «Укргаздобыча» увеличила чистую прибыль в 4,5 раза или на 10,1 млрд гривен до 13 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.

«Нафтогаз» планирует добыть 15 млрд куб. м газа в 2024 году за счет компаний «Укргаздобыча» и «Укрнафта».

В 2023 году «Укргаздобыча» добыла 13,5 млрд куб. м газа, а «Укрнафта» увеличила добычу газа на 6% до 1,097 млрд куб. м.

«Укргаздобыча» является крупнейшим добытчиком газа в Украине, 100% акций компании принадлежат «Нафтогазу».

Українські Новини По материалам:

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