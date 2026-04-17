1500 грн доплаты: кто уже получил деньги в апреле и как получить пособие (видео)

Средства уже получили около 10 миллионов украинцев
Мы годами слышали о том, что обязательная накопительная система — это единственное спасение для будущих пенсионеров. Нас готовили к тому, что откладывать на старость будут все. Но сегодня правила игры официально изменились. Министерство социальной политики ставит на паузу идею принудительных накоплений. Что придет на смену и какую поддержку пенсионерам готовит правительство в этом месяце — рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале .
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine подтвердил, что правительство отказывается от жесткой накопительной системы. Вместо этого внедряется механизм автозаписи — всех работающих будут автоматически подключать к накопительной системе, но с возможностью отказаться в любой момент.
Такой подход основан на международном опыте, где принудительные модели часто оказывались неэффективными. Украина пытается найти компромисс между добровольностью и системностью, сохраняя стимул к накоплениям, но без административного давления.

Примеры других стран

  • Польша — обязательные взносы на уровне 19,5% зарплаты;
  • Германия — паритетная модель с распределением вкладов между работником и работодателем;
  • Норвегия — система, подкрепленная государственными инвестфондами;
  • США — акцент на частных накоплениях и инвестициях;
  • Япония — гибридная модель с базовой и трудовой частями.
Единого универсального решения не существует, поэтому украинская реформа комбинирует разные подходы.

Новая модель будет состоять из трех уровней

Свежая модель будет напоминать конструктор из трех основных элементов:
  • базовая выплата — гарантированный минимум для людей с низкими доходами;
  • страховая часть — зависит от стажа и уплаченных взносов;
  • накопительная система — добровольное участие через автозапись.
Финансовый аспект реформы тоже существенный. Если нынешняя система обходится бюджету в 120−140 млрд. грн., то после изменений расходы могут возрасти до 150 млрд. грн. Правительство рассматривает это как инвестицию в уменьшение бедности среди пенсионеров.
Запуск обновленной системы ожидается с 2027 года при условии принятия соответствующего законопроекта.
Параллельно государство уже реализует краткосрочную поддержку. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о выплате единовременного пособия в 1500 грн. На начало апреля деньги уже получили около 10 миллионов украинцев.
Кто имеет право на эти 1500 гривен и как проверить начисления — смотрите на YouTube-канале Finance.ua:
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
