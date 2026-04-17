1500 грн доплаты: кто уже получил деньги в апреле и как получить пособие (видео) Сегодня 10:27 — Личные финансы

Средства уже получили около 10 миллионов украинцев

Министерство социальной политики ставит на паузу идею принудительных накоплений. Что придет на смену и какую поддержку пенсионерам готовит правительство в этом месяце.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine подтвердил, что правительство отказывается от жесткой накопительной системы. Вместо этого внедряется механизм автозаписи — всех работающих будут автоматически подключать к накопительной системе, но с возможностью отказаться в любой момент.

Такой подход основан на международном опыте, где принудительные модели часто оказывались неэффективными. Украина пытается найти компромисс между добровольностью и системностью, сохраняя стимул к накоплениям, но без административного давления.

Примеры других стран

Польша — обязательные взносы на уровне 19,5% зарплаты;

Германия — паритетная модель с распределением вкладов между работником и работодателем;

Норвегия — система, подкрепленная государственными инвестфондами;

США — акцент на частных накоплениях и инвестициях;

Япония — гибридная модель с базовой и трудовой частями.

Единого универсального решения не существует, поэтому украинская реформа комбинирует разные подходы.

Новая модель будет состоять из трех уровней

Свежая модель будет напоминать конструктор из трех основных элементов:

базовая выплата — гарантированный минимум для людей с низкими доходами;

страховая часть — зависит от стажа и уплаченных взносов;

накопительная система — добровольное участие через автозапись.

Финансовый аспект реформы тоже существенный. Если нынешняя система обходится бюджету в 120−140 млрд. грн., то после изменений расходы могут возрасти до 150 млрд. грн. Правительство рассматривает это как инвестицию в уменьшение бедности среди пенсионеров.

Запуск обновленной системы ожидается с 2027 года при условии принятия соответствующего законопроекта.

Параллельно государство уже реализует краткосрочную поддержку. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о выплате единовременного пособия в 1500 грн. На начало апреля деньги уже получили около 10 миллионов украинцев.

Кто имеет право на эти 1500 гривен и как проверить начисления — смотрите на YouTube-канале Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.